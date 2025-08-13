Видео
Главная Новости дня Выход ВСУ из Донбасса — Зеленский сделал заявление

Выход ВСУ из Донбасса — Зеленский сделал заявление

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 17:38
Зеленский сделал заявление по Донбассу
Срочная новость

Зеленский заявил, что Украина не уйдет с Донбасса в обмен на прекращение огня.

Новость дополняется...

"Моя позиция относительно выхода ВСУ с Донбасса неизменна. Украина не уйдет с Донбасса в обмен на прекращение огня. Это окончательное решение после сегодняшних переговоров с европейскими лидерами. Пока Конституция государства неизменна не может быть изменена позиция гаранта Конституции"

 

"Любые территориальные вопросы решаются на уровне лидеров. Без Украины это решить невозможно. Сегодня все об этом также говорили", - Зеленский

