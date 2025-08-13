Зеленский сделал заявление по Донбассу

Срочная новость

Зеленский заявил, что Украина не уйдет с Донбасса в обмен на прекращение огня.

Новость дополняется...

Реклама

Читайте также:

"Моя позиция относительно выхода ВСУ с Донбасса неизменна. Украина не уйдет с Донбасса в обмен на прекращение огня. Это окончательное решение после сегодняшних переговоров с европейскими лидерами. Пока Конституция государства неизменна не может быть изменена позиция гаранта Конституции"

"Любые территориальные вопросы решаются на уровне лидеров. Без Украины это решить невозможно. Сегодня все об этом также говорили", - Зеленский