Переговоры Трампа, Путина и Зеленского — когда встретятся лидеры

США ищут локацию для встречи президентов Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина. Трехсторонние переговоры состоится не позднее, чем на следующей неделе.

Об этом сообщает CBS News, со ссылкой на источники.

Когда состоятся переговоры Зеленского, Трампа и Путина

Источники, которые знакомы с деталями переговоров, сообщили, что США работают над поиском места для саммита Трампа, Зеленского и Путина до конца следующей недели.

Речь идет о трехсторонней встрече или же о двусторонних переговорах Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Кроме того, известно, что после встречи президента США с российским диктатором на Аляске 15 августа, Трамп обсудит ее результаты с Зеленским. Это нужно для того, чтобы определить дальнейшие шаги.

Сам украинский лидер подчеркнул, что Киев рассчитывает, что немедленное прекращение огня станет центральной темой на встрече, о чем неоднократно говорил Трамп.

Разговор Трампа и лидеров ЕС — что известно

Напомним, 13 августа Дональд Трамп, Владимир Зеленский и европейские лидеры провели совместную пресс-конференцию накануне переговоров на Аляске.

Лидеры ЕС опасаются, что переговоры могут привести к решениям, не выгодным для Украины, поэтому настаивали, чтобы сегодняшний разговор состоялся.

После этой виртуальной встречи Эммануэль Макрон озвучил позицию США и ЕС в переговорах с Россией. Лидеры стран стремятся к скорейшему достижению мира в Украине, а территориальные вопросы будут обсуждаться только с Зеленским.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа, НАТО и США укрепили позицию по Украине. Партнеры готовы плодотворно работать ради справедливого мира.