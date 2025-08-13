Відео
Головна Новини дня Європа і США зміцнили позицію щодо України, — фон дер Ляєн

Європа і США зміцнили позицію щодо України, — фон дер Ляєн

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 18:00
Трамп поговорив з лідерами ЄС — США і НАТО зміцнили позицію щодо України
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Florence Lo

Президент США Дональд Трамп 13 серпня провів відеоконференцію з лідерами ЄС та Володимиром Зеленським. Після цієї розмови Європа, Америка та НАТО зміцнили свою позицію щодо України.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в Х.

США, НАТО і ЄС зміцнили позицію щодо України

Фон дер Ляєн назвала бесіду європейських лідерів з Трампом "дуже плідною" та наголосила на готовності працювати разом заради справедливого й тривалого миру.

За її словами, під час цієї віртуальної зустрічі лідери обмінялися думками щодо майбутніх двосторонніх переговорів Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня. 

"Сьогодні Європа, США та НАТО зміцнили спільну позицію для України. Ми продовжуватимемо тісну координацію. Ніхто більше не хоче миру, ніж ми, справедливого та тривалого миру", — наголосила глава Єврокомісії. 

null
Скриншот допису Урсули фон дер Ляєн

Нагадаємо, Трамп і Зеленський планують розмову після переговорів на Алясці. Лідери одразу хочуть готувати тристоронній формат зустрічі. 

Крім того, український президент повідомив, що Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки

США НАТО переговори Європа Урсула фон дер Ляєн війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
