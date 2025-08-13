Трамп поговорив з лідерами ЄС — США і НАТО зміцнили позицію щодо України

Європа і США зміцнили позицію щодо України, — фон дер Ляєн
Президент США Дональд Трамп 13 серпня провів відеоконференцію з лідерами ЄС та Володимиром Зеленським. Після цієї розмови Європа, Америка та НАТО зміцнили свою позицію щодо України.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в Х.
США, НАТО і ЄС зміцнили позицію щодо України
Фон дер Ляєн назвала бесіду європейських лідерів з Трампом "дуже плідною" та наголосила на готовності працювати разом заради справедливого й тривалого миру.
За її словами, під час цієї віртуальної зустрічі лідери обмінялися думками щодо майбутніх двосторонніх переговорів Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня.
"Сьогодні Європа, США та НАТО зміцнили спільну позицію для України. Ми продовжуватимемо тісну координацію. Ніхто більше не хоче миру, ніж ми, справедливого та тривалого миру", — наголосила глава Єврокомісії.
Нагадаємо, Трамп і Зеленський планують розмову після переговорів на Алясці. Лідери одразу хочуть готувати тристоронній формат зустрічі.
Крім того, український президент повідомив, що Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки.
