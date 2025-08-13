Трамп поговорив з лідерами ЄС — США і НАТО зміцнили позицію щодо України

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Florence Lo

Президент США Дональд Трамп 13 серпня провів відеоконференцію з лідерами ЄС та Володимиром Зеленським. Після цієї розмови Європа, Америка та НАТО зміцнили свою позицію щодо України.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в Х.

Фон дер Ляєн назвала бесіду європейських лідерів з Трампом "дуже плідною" та наголосила на готовності працювати разом заради справедливого й тривалого миру.

За її словами, під час цієї віртуальної зустрічі лідери обмінялися думками щодо майбутніх двосторонніх переговорів Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня.

"Сьогодні Європа, США та НАТО зміцнили спільну позицію для України. Ми продовжуватимемо тісну координацію. Ніхто більше не хоче миру, ніж ми, справедливого та тривалого миру", — наголосила глава Єврокомісії.

Скриншот допису Урсули фон дер Ляєн

Нагадаємо, Трамп і Зеленський планують розмову після переговорів на Алясці. Лідери одразу хочуть готувати тристоронній формат зустрічі.

Крім того, український президент повідомив, що Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки.