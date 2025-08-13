Трамп поговорил с лидерами ЕС — США и НАТО укрепили позицию по Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Florence Lo

Президент США Дональд Трамп 13 августа провел видеоконференцию с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским. После этого разговора, Европа, Америка и НАТО укрепили свою позицию в отношении Украины.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Х.

США, НАТО и ЕС укрепили позицию в отношении Украины

Фон дер Ляйен назвала беседу европейских лидеров с Трампом "очень плодотворной" и подчеркнула готовность работать вместе ради справедливого и прочного мира.

По ее словам, во время этой виртуальной встречи лидеры обменялись мнениями относительно предстоящих двусторонних переговоров Трампа и Путина на Аляске 15 августа.

"Сегодня Европа, США и НАТО укрепили общую позицию для Украины. Мы будем продолжать тесную координацию. Никто больше не хочет мира, чем мы, справедливого и длительного мира", — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Скриншот сообщения Урсулы фон дер Ляйен

Напомним, Трамп и Зеленский планируют разговор после переговоров на Аляске. Лидеры сразу хотят готовить трехсторонний формат встречи.

Кроме того, украинский президент сообщил, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности.