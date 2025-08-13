Видео
Главная Новости дня Европа и США укрепили позицию по Украине, — фон дер Ляйен

Европа и США укрепили позицию по Украине, — фон дер Ляйен

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 18:00
Трамп поговорил с лидерами ЕС — США и НАТО укрепили позицию по Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Florence Lo

Президент США Дональд Трамп 13 августа провел видеоконференцию с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским. После этого разговора, Европа, Америка и НАТО укрепили свою позицию в отношении Украины.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Х.

США, НАТО и ЕС укрепили позицию в отношении Украины

Фон дер Ляйен назвала беседу европейских лидеров с Трампом "очень плодотворной" и подчеркнула готовность работать вместе ради справедливого и прочного мира.

По ее словам, во время этой виртуальной встречи лидеры обменялись мнениями относительно предстоящих двусторонних переговоров Трампа и Путина на Аляске 15 августа.

"Сегодня Европа, США и НАТО укрепили общую позицию для Украины. Мы будем продолжать тесную координацию. Никто больше не хочет мира, чем мы, справедливого и длительного мира", — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Скриншот сообщения Урсулы фон дер Ляйен

Напомним, Трамп и Зеленский планируют разговор после переговоров на Аляске. Лидеры сразу хотят готовить трехсторонний формат встречи.

Кроме того, украинский президент сообщил, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности.

США НАТО переговоры Европа Урсула фон дер Ляйен война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
