Мінфін США зняв деякі санкції проти РФ напередодні зустрічі Трампа та Путіна

США перед зустріччю на Алясці тимчасово зняли санкції для РФ
Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Путіна на Алясці 15 серпня США тимчасово послабили санкційний тиск на РФ. Цей крок зробило Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.
Що США тимчасово дозволили Росії
Мінфін США оголосив про тимчасове послаблення санкційних обмежень стосовно здійснення певних транзакцій з РФ. Цей крок необхідний для забезпечення належної підготовки до зустрічі лідерів двох країн.
Відповідний дозвіл був виданий Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Він передбачає можливість проведення окремих операцій, які раніше перебували під забороною санкцій, виключно у зв'язку з організацією та проведенням зустрічі.
Важливо зазначити, що ліцензія не дозволяє розморожувати заблоковані активи або здійснювати інші операції, які суперечать чинним санкціям, крім тих, що прямо вказані у її тексті. Термін дії ліцензії обмежений до 20 серпня.
Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп не вірить у наміри диктатора Путіна завершити війну в Україні. За словами президента США, він вже намагався переконати зупинити вбивства цивільних.
Нагадаємо, американський президент пообіцяв вжити заходів проти РФ, якщо Путін не погодиться припинити війну. На Росію чекають "дуже серйозні наслідки".
