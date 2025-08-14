Мінфін США зняв деякі санкції проти РФ напередодні зустрічі Трампа та Путіна

Президент США Трамп та диктатор РФ Путін. Фото: Reuters

Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Путіна на Алясці 15 серпня США тимчасово послабили санкційний тиск на РФ. Цей крок зробило Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

Що США тимчасово дозволили Росії

Повідомлення про тимчасове заняття деяких санкцій проти РФ. Фото: Скриншот

Мінфін США оголосив про тимчасове послаблення санкційних обмежень стосовно здійснення певних транзакцій з РФ. Цей крок необхідний для забезпечення належної підготовки до зустрічі лідерів двох країн.

Відповідний дозвіл був виданий Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Він передбачає можливість проведення окремих операцій, які раніше перебували під забороною санкцій, виключно у зв'язку з організацією та проведенням зустрічі.

Важливо зазначити, що ліцензія не дозволяє розморожувати заблоковані активи або здійснювати інші операції, які суперечать чинним санкціям, крім тих, що прямо вказані у її тексті. Термін дії ліцензії обмежений до 20 серпня.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп не вірить у наміри диктатора Путіна завершити війну в Україні. За словами президента США, він вже намагався переконати зупинити вбивства цивільних.

Нагадаємо, американський президент пообіцяв вжити заходів проти РФ, якщо Путін не погодиться припинити війну. На Росію чекають "дуже серйозні наслідки".