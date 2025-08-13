Відео
Трамп заявив про наслідки, якщо Путін не припинить війну

Трамп заявив про наслідки, якщо Путін не припинить війну

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 19:44
Дональд Трамп заявив про наслідки для РФ, якщо Путін продовжить війну
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп висловився про наслідки для РФ, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на припинення війни в Україні. Він пообіцяв вдатися до рішучих дій.

Про це він заявив під час пресконференції в середу, 13 серпня.

Читайте також:

Трамп заявив про наслідки для РФ у разі "провалу" перемовин

У відповідь на запитання журналістів президент США заявив, що на Росію чекають "дуже серйозні наслідки" у випадку, якщо Путін не погодиться зупинити війну в Україні.

"Будуть наслідки, я не повинен цього говорити. Будуть дуже серйозні наслідки", — сказав Трамп.

Зазначимо, що у середу, 13 серпня, відбулася онлайн-зустріч Трампа із президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Під час розмови вони угодили ключові принципи щодо завершення війни.

Окрім того, як повідомив український президент, Дональд Трамп пообіцяв повідомити йому про результати зустрічі із Путіним та Алясці 15 серпня та провести розмову щодо підготовки до тристороннього діалогу.

росія США володимир путін переговори Дональд Трамп війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
