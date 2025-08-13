Видео
Главная Новости дня Трамп заявил о последствиях, если Путин не прекратит войну

Трамп заявил о последствиях, если Путин не прекратит войну

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 19:44
Дональд Трамп заявил о последствиях для РФ, если Путин продолжит войну
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался о последствиях для РФ, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на прекращение войны в Украине. Он пообещал прибегнуть к решительным действиям.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в среду, 13 августа.

Читайте также:

Трамп заявил о последствиях для РФ в случае "провала" переговоров

В ответ на вопрос журналистов президент США заявил, что Россию ждут "очень серьезные последствия" в случае, если Путин не согласится остановить войну в Украине.

"Будут последствия, я не должен этого говорить. Будут очень серьезные последствия", — сказал Трамп.

Отметим, что в среду, 13 августа, состоялась онлайн-встреча Трампа с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Во время разговора они согласовали ключевые принципы по завершению войны.

Кроме того, как сообщил украинский президент, Дональд Трамп пообещал сообщить ему о результатах встречи с Путиным и Аляске 15 августа и провести разговор о подготовке к трехстороннему диалогу.

россия США владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
