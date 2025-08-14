Минфин США снял некоторые санкции против РФ накануне встречи Трампа и Путина

Президент США Трамп и диктатор РФ Путин. Фото: Reuters

Накануне встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Путина на Аляске 15 августа США временно ослабили санкционное давление на РФ. Этот шаг сделало Министерство финансов Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Что США временно разрешили России

Сообщение о временном занятии некоторых санкций против РФ. Фото: Скриншот

Минфин США объявил о временном ослаблении санкционных ограничений в отношении осуществления определенных транзакций с РФ. Этот шаг необходим для обеспечения надлежащей подготовки к встрече лидеров двух стран.

Соответствующее разрешение было выдано Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Оно предусматривает возможность проведения отдельных операций, которые ранее находились под запретом санкций, исключительно в связи с организацией и проведением встречи.

Важно отметить, что лицензия не позволяет размораживать заблокированные активы или осуществлять другие операции, которые противоречат действующим санкциям, кроме тех, которые прямо указаны в ее тексте. Срок действия лицензии ограничен до 20 августа.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не верит в намерения диктатора Путина завершить войну в Украине. По словам президента США, он уже пытался убедить остановить убийства гражданских.

Напомним, американский президент пообещал принять меры против РФ, если Путин не согласится прекратить войну. Россию ждут "очень серьезные последствия".