Зустріч на Алясці — Трамп оцінив шанси вмовити Путіна припинити війну в Україні

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американський президент Дональд Трамп заявив, що не вірить у наміри російського диктатора Володимира Путіна завершити війну в Україні. За словами президента США, він вже намагався переконати зупинити вбивства цивільних.

Про це глава Білого дому заявив під час пресконференції в центрі Кеннеді у середу, 13 серпня.

Трамп висловив недовіру Путіну

На думку американського президента, йому буде дуже важко переконати російського диктатора завершити бойові дії в Україні під час їхньої зустрічі на Алясці 15 серпня.

Трамп пригадав, що вже намагався достукатися до Путіна, аби армія РФ перестала завдавати ударів по цивільному населенню, однак результату це не дало.

"Я думаю, відповідь, скоріше "ні", бо у мене вже були прекрасні розмови з Путіним, а потім я повертаюсь додому і бачу, як ракета ударила по будинку і люди лежать, помираючи. Але я хочу припинити війну", — відповів Трамп журналістам.

Нагадаємо, Дональд Трамп пообіцяв вжити заходів проти РФ у випадку, якщо Путін не погодиться на припинення війни в Україні.

