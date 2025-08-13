Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп намагався переконати Путіна не вбивати цивільних в Україні

Трамп намагався переконати Путіна не вбивати цивільних в Україні

Ua en ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 20:44
Зустріч на Алясці — Трамп оцінив шанси вмовити Путіна припинити війну в Україні
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американський президент Дональд Трамп заявив, що не вірить у наміри російського диктатора Володимира Путіна завершити війну в Україні. За словами президента США, він вже намагався переконати зупинити вбивства цивільних.

Про це глава Білого дому заявив під час пресконференції в центрі Кеннеді у середу, 13 серпня.

Реклама
Читайте також:

Трамп висловив недовіру Путіну

На думку американського президента, йому буде дуже важко переконати російського диктатора завершити бойові дії в Україні під час їхньої зустрічі на Алясці 15 серпня.

Трамп пригадав, що вже намагався достукатися до Путіна, аби армія РФ перестала завдавати ударів по цивільному населенню, однак результату це не дало.

"Я думаю, відповідь, скоріше "ні", бо у мене вже були прекрасні розмови з Путіним, а потім я повертаюсь додому і бачу, як ракета ударила по будинку і люди лежать, помираючи. Але я хочу припинити війну", — відповів Трамп журналістам.

Нагадаємо, Дональд Трамп пообіцяв вжити заходів проти РФ у випадку, якщо Путін не погодиться на припинення війни в Україні.

А також стало відомо, коли може відбутися тристороння зустріч між Зеленським, Трампом і Путіним.

росія США володимир путін Дональд Трамп війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації