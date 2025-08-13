Встреча на Аляске - Трамп оценил шансы уговорить Путина прекратить войну в Украине

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не верит в намерения российского диктатора Владимира Путина завершить войну в Украине. По словам президента США, он уже пытался убедить остановить убийства гражданских.

Об этом глава Белого дома заявил во время пресс-конференции в центре Кеннеди в среду, 13 августа.

Трамп выразил недоверие Путину

По мнению американского президента, ему будет очень трудно убедить российского диктатора завершить боевые действия в Украине во время их встречи на Аляске 15 августа.

Трамп вспомнил, что уже пытался достучаться до Путина, чтобы армия РФ перестала наносить удары по гражданскому населению, однако результата это не дало.

"Я думаю, ответ, скорее "нет", потому что у меня уже были прекрасные разговоры с Путиным, а потом я возвращаюсь домой и вижу, как ракета ударила по дому и люди лежат, умирая. Но я хочу прекратить войну", — ответил Трамп журналистам.

Напомним, Дональд Трамп пообещал принять меры против РФ в случае, если Путин не согласится на прекращение войны в Украине.

