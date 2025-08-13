Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп пытался убедить Путина не убивать гражданских в Украине

Трамп пытался убедить Путина не убивать гражданских в Украине

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 20:44
Встреча на Аляске - Трамп оценил шансы уговорить Путина прекратить войну в Украине
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не верит в намерения российского диктатора Владимира Путина завершить войну в Украине. По словам президента США, он уже пытался убедить остановить убийства гражданских.

Об этом глава Белого дома заявил во время пресс-конференции в центре Кеннеди в среду, 13 августа.

Реклама
Читайте также:

Трамп выразил недоверие Путину

По мнению американского президента, ему будет очень трудно убедить российского диктатора завершить боевые действия в Украине во время их встречи на Аляске 15 августа.

Трамп вспомнил, что уже пытался достучаться до Путина, чтобы армия РФ перестала наносить удары по гражданскому населению, однако результата это не дало.

"Я думаю, ответ, скорее "нет", потому что у меня уже были прекрасные разговоры с Путиным, а потом я возвращаюсь домой и вижу, как ракета ударила по дому и люди лежат, умирая. Но я хочу прекратить войну", — ответил Трамп журналистам.

Напомним, Дональд Трамп пообещал принять меры против РФ в случае, если Путин не согласится на прекращение войны в Украине.

А также стало известно, когда может состояться трехсторонняя встреча между Зеленским, Трампом и Путиным.

россия США владимир путин Дональд Трамп война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации