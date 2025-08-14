Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Встреча Путина и Трампа — спецборт РФ направляется на Аляску

Встреча Путина и Трампа — спецборт РФ направляется на Аляску

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 14:50
Из Москвы в сторону Аляски вылетел спецборт — детали
Российский диктатор Путин в самолете. Иллюстративное фото: Kremlin.ru

Российский специальный борт с регистрационным номером RA-96023 вылетел из Москвы в Анкоридж (Аляска), где 15 августа состоится встреча Президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина. Однако пока неизвестно, находится ли на борту спецсамолета глава страны-агрессора.

О вылете спецборта свидетельствуют данные мониторингового ресурса Flightradar24.

Реклама
Читайте также:
Путін Аляска
Скриншот данных. Фото: Flightradar24

Российский спецборт вылетел из Москвы на Аляску — что известно

Итак, 14 августа правительственный самолет Ил-96-300 специального летного отряда Россия, рейс RSD 381, вылетел из московского аэропорта Внуково в 7:50 и направляется в город Анкоридж на американской Аляске.

Спецборт пролетел вдоль российского побережья Северного Ледовитого океана. Его не сопровождал ни один другой идентифицированный сервисом самолет.

Рейс RSD 381 должен приземлиться примерно в 6:43 утра в пятницу по местному времени, и в 17:43 в четверг по киевскому.

Пока неизвестно, кто именно находится на борту самолета, и летит ли на нем российский диктатор Путин.

Однако, по данным росСМИ, на борту находится одна из передовых групп, которые занимаются подготовкой саммита Трамп — Путин.

Недавно стало известно, во сколько начнутся переговоры Трампа и Путина на Аляске.

Также ранее мы информировали, что стало известно, когда может состояться трехсторонняя встреча — Зеленский, Трамп и Путин.

владимир путин переговоры Дональд Трамп Аляска война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации