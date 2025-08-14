Из Москвы в сторону Аляски вылетел спецборт — детали

Российский диктатор Путин в самолете. Иллюстративное фото: Kremlin.ru

Российский специальный борт с регистрационным номером RA-96023 вылетел из Москвы в Анкоридж (Аляска), где 15 августа состоится встреча Президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина. Однако пока неизвестно, находится ли на борту спецсамолета глава страны-агрессора.

О вылете спецборта свидетельствуют данные мониторингового ресурса Flightradar24.

Скриншот данных. Фото: Flightradar24

Российский спецборт вылетел из Москвы на Аляску — что известно

Итак, 14 августа правительственный самолет Ил-96-300 специального летного отряда Россия, рейс RSD 381, вылетел из московского аэропорта Внуково в 7:50 и направляется в город Анкоридж на американской Аляске.

Спецборт пролетел вдоль российского побережья Северного Ледовитого океана. Его не сопровождал ни один другой идентифицированный сервисом самолет.

Рейс RSD 381 должен приземлиться примерно в 6:43 утра в пятницу по местному времени, и в 17:43 в четверг по киевскому.

Пока неизвестно, кто именно находится на борту самолета, и летит ли на нем российский диктатор Путин.

Однако, по данным росСМИ, на борту находится одна из передовых групп, которые занимаются подготовкой саммита Трамп — Путин.

