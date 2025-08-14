Відео
Головна Новини дня Переговори на Алясці — Трамп оцінив шанси провалу зустрічі

Переговори на Алясці — Трамп оцінив шанси провалу зустрічі

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 19:59
Трамп оцінив шанси провалу зустрічі з Путіним
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Вже завтра, 15 серпня, Президент США Дональд Трамп зустрінеться із російським диктатором Володимиром Путіним. Очільник Білого дому відповів, чи може ця зустріч стати провальною.

Про це інформує CNN у четвер, 14 серпня.

Президент США Дональд Трамп передбачає, що його зустріч з очільником країни-агресорки Путіним має 25% шансів на провал.

За даними CNN, Трамп назвав майбутній саміт із Путіним спробою підготувати ґрунт для другої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським з метою досягнення угоди про закінчення війни.

На запитання журналіста, чи є якийсь сценарій, за якого зустріч буде вважатися провальною, Трамп відповів: "Так, 25%".

"Ця зустріч готує ґрунт для другої зустрічі. Друга зустріч буде дуже, дуже важливою, тому що саме на ній буде укладено угоду", — сказав лідер США.

Зокрема, він припустив, що під час другої зустрічі будуть "поступки" щодо кордонів і територій. За його словами, п'ятнична зустріч "схожа на шахову партію".

"Ця зустріч готує ґрунт для другої зустрічі, але є 25% ймовірності, що ця зустріч не буде успішною", — зауважив глава Білого дому.

Водночас Трамп висловив готовність запровадити додаткові санкції проти Росії.

"Так, я б це зробив. Якщо питання не буде вирішено", — сказав президент США, маючи на увазі повномасштабну війну в Україні.

Крім того, раніше Трамп заявив, що Зеленський і Путін мусять самі домовлятися про умови миру.

"Зручно б було мати гарну зустріч, бо я дам їм домовлятися самим. Я не вестиму переговори за них. Я дозволю їм самим домовитися", — сказав Трамп. 

Нагадаємо, що 14 серпня російський спеціальний борт вилетів із Москви до Анкориджа (Аляска), де 15 серпня відбудеться зустріч Президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна.

Нещодавно стало відомо, коли може відбутися тристороння зустріч — Зеленський, Трамп і Путін.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
