Главная Новости дня Переговоры на Аляске — Трамп оценил шансы провала встречи

Переговоры на Аляске — Трамп оценил шансы провала встречи

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 19:59
Трамп оценил шансы провала встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Уже завтра, 15 августа, Президент США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Глава Белого дома ответил, может ли эта встреча стать провальной.

Об этом информирует CNN в четверг, 14 августа.

Читайте также:

Трамп ответил, может ли встреча с Путиным стать провальной

Президент США Дональд Трамп предполагает, что его встреча с главой страны-агрессора Путиным имеет 25% шансов на провал.

По данным CNN, Трамп назвал предстоящий саммит с Путиным попыткой подготовить почву для второй встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским с целью достижения соглашения об окончании войны.

На вопрос журналиста, есть ли какой-то сценарий, при котором встреча будет считаться провальной, Трамп ответил: "Да, 25%".

"Эта встреча готовит почву для второй встречи. Вторая встреча будет очень, очень важной, потому что именно на ней будет заключено соглашение", — сказал лидер США.

В частности, он предположил, что во время второй встречи будут "уступки" по границам и территориям. По его словам, пятничная встреча "похожа на шахматную партию".

"Эта встреча готовит почву для второй встречи, но есть 25% вероятности, что эта встреча не будет успешной", — отметил глава Белого дома.

В то же время Трамп выразил готовность ввести дополнительные санкции против России.

"Да, я бы это сделал. Если вопрос не будет решен", — сказал президент США, имея в виду полномасштабную войну в Украине.

Кроме того, ранее Трамп заявил, что Зеленский и Путин должны сами договариваться об условиях мира.

"Удобно бы было иметь хорошую встречу, потому что я дам им договариваться самим. Я не буду вести переговоры за них. Я позволю им самим договориться", — сказал Трамп.

Напомним, что 14 августа российский специальный борт вылетел из Москвы в Анкоридж (Аляска), где 15 августа состоится встреча Президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина.

Недавно стало известно, когда может состояться трехсторонняя встреча — Зеленский, Трамп и Путин.

владимир путин Дональд Трамп Аляска война в Украине мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
