Головна Новини дня Анкоридж на підтримку України — протест перед самітом

Анкоридж на підтримку України — протест перед самітом

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 07:47
Мітинг в Анкориджі підтримав Україну перед самітом Трампа і Путіна
Мітинг в Анкориджі. Фото: Допис Остапа Яриша у Telegram.

В Анкориджі, найбільшому місті Аляски, проходить масштабний мітинг на підтримку України напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним. Учасники акції скандують гасла проти російської агресії та розгортають жовто-блакитний прапор, демонструючи солідарність з українським народом.

Про це повідомляє колишній кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш у соцмережі Х.

Мітинг у США на підтримку України

Напередодні запланованого саміту президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна в місті Анкоридж на Алясці відбувається великий проукраїнський мітинг. У центрі міста зібралися десятки активістів, щоб висловити підтримку Україні та нагадати про неприпустимість російської окупації будь-яких територій.

"Україна та Аляска — ніколи більше не Росія", — скандують учасники акції, як видно на відео, опублікованому колишнім кореспондентом "Голосу Америки" Остапом Яришем у соцмережі Х.

Мітингувальники розгорнули великий державний прапор України, який став головним символом акції. Організатори наголошують, що їхня мета — привернути увагу до війни, яка триває вже четвертий рік, та нагадати про необхідність захисту суверенітету України під час міжнародних переговорів.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оцінив шанси на провал своєї зустрічі з очільником країни-агресорки Володимиром Путіним у 25%. За його словами, майбутній саміт має стати підготовчим етапом.

Раніше ми також інформували, що російський спеціальний борт із реєстраційним номером RA-96023 вилетів із Москви до Анкориджа (Аляска), де запланована зустріч Трампа та Путіна. 
 

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
