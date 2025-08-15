Видео
Главная Новости дня Анкоридж в поддержку Украины — протест перед саммитом

Анкоридж в поддержку Украины — протест перед саммитом

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 07:47
Митинг в Анкоридже поддержал Украину перед саммитом Трампа и Путина
Митинг в Анкоридже. Фото: Сообщение Остапа Яриша в Telegram.

В Анкоридже, крупнейшем городе Аляски, проходит масштабный митинг в поддержку Украины накануне встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Участники акции скандируют лозунги против российской агрессии и разворачивают желто-голубой флаг, демонстрируя солидарность с украинским народом.

Об этом сообщает бывший корреспондент "Голоса Америки" Остап Яриш в соцсети Х.

Реклама
Читайте также:

Митинг в США в поддержку Украины

Накануне запланированного саммита президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина в городе Анкоридж на Аляске проходит большой проукраинский митинг. В центре города собрались десятки активистов, чтобы выразить поддержку Украине и напомнить о недопустимости российской оккупации любых территорий.

"Украина и Аляска — никогда больше не Россия", — скандируют участники акции, как видно на видео, опубликованном бывшим корреспондентом "Голоса Америки" Остапом Ярышем в соцсети Х.

Митингующие развернули большой государственный флаг Украины, который стал главным символом акции. Организаторы отмечают, что их цель — привлечь внимание к войне, которая длится уже четвертый год, и напомнить о необходимости защиты суверенитета Украины во время международных переговоров.

Напомним, что президент США Дональд Трамп оценил шансы на провал своей встречи с главой страны-агрессора Владимиром Путиным в 25%. По его словам, предстоящий саммит должен стать подготовительным этапом.

Ранее мы также информировали, что российский специальный борт с регистрационным номером RA-96023 вылетел из Москвы в Анкоридж (Аляска), где запланирована встреча Трампа и Путина.

