Навіщо Росія продала Аляску США та чи намагалася повернути її назад — в інтервʼю Новини.LIVE розповів український історик Кирило Галушко.

Чому Росія насправді продала Аляску американцям?

— Що таке сам феномен Аляски для російської ментальності? Це один із найбільших історичних комплексів для російського суспільства, для якого велич та розширення держави — це певна самоціль. Це ми бачимо і сьогодні, але так було 100-200 років тому. Тобто країна буде жити у злиднях, але вона світова держава й у неї світова місія.

Ще з ХІХ століття всі російські шкільні атласи містили історичну карту Російської імперії, яка складалася зі шматків набуття чи завоювання за певного царювання. Але на російських атласах так і не навчилися малювати втрати території. І на подальших історичних картах після продажу Аляски все закінчилося Чукоткою.

Це такий же російський комплекс, як і російсько-японська війна, коли було втрачено половину Сахаліну, Курильські острови. Сталін намагався повернути їх і, до речі, більшу частину таки повернув.

А як щодо Аляски?

— Аляска — найграндіозніша втрата, і у російських підручниках про це лише один-два речення. Звісно, на мапі цього не показано.

Продавати можна будь-що, але зазвичай першою продають непотрібну річ. Росія освоювала Аляску з кінця XVIII ст. З Камчатки відправлялися цілі експедиції, а експлуатувала її російсько-американська компанія, яка залежала від дотацій російської держави.

На початку ХІХ століття, коли хутро ще було актуальним, це мало якийсь прибуток. Але тваринок вибили, і Росія не знала, що робити з територією площею в 1 млн 900 тис. кв. км, населеною аборигенами. До прикладу, Україна має 600 тис. кв. км.

Аляска стала економічно неефективною. Після Кримської війни в Росії була фінансова криза, і міністр фінансів сказав царю Олександру ІІ про необхідність закордонного кредиту на 12 млн дол. І було б добре знайти десь хоча б половину.

Тому було прийнято рішення продати Аляску США. Внаслідок чого у 1967 році її продали за 7,2 млн дол. Це поважна сума, хоча коштувала Аляска на той час дорожче.

Наскільки великою ця сума коштів була на той час?

— З урахуванням бюджетів тих часів це була доволі поважна сума. На той час росіяни вважали, що позбулися певного непотребу. Але потім почалося скреготіння зубів. Американці запровадили свої права і свою економічну та політичну системи. Хоча вони теж не знали, що з цим робити, але це була така собі інвестиція на майбутнє.

Вже у 1896 році на Алясці знаходять золото, після чого там в рамках приватної ініціативи почалася золота лихоманка. Кожна людина, яка приїхала на Аляску, могла застовпити собі ділянку і збагатитися. Якщо їй пощастить, звісно. У Росії на той час золото було на території Сибіру, але у державній монополії, та добували його каторжники.

Тобто приватної власності там взагалі не було. А Аляска тим часом почала розвиватися дуже потужно і швидко. І коли золото вичерпалося, там вже було досягнуто всіх рівнів цивілізації — телеграфи, звʼязок, пароплавне сполучення. Жили там переважно білі англомовні переселенці та корінне населення.

Буквально через 10 років, після того як у 1957 році Аляска стала 49 штатом Америки, там відкривають нафту. Її обсяги дорівнювали покладам нафти у західному Сибіру. Так Аляска стала дуже багатим регіоном. От можна порівняти рівень життя на Чукотці й Колимі з Аляскою. Хоча в регіонах одинакові природні умови, там і там є корисні копалини, тільки різна організація побуту та економіки.

Наразі Аляска — процвітаючий регіон, як заноза для Росії "що ми віддали". Але ж вони могли зробити таке із Сибіром.

Чи шкодували росіяни про продаж Аляски?

— Офіційно, окрім різних фейків у стилі "здали в оренду", про це ніхто не висловлювався. Причина — не варто зайвий раз нагадувати, що Росія втрачала території. А точніше — віддала сама. Ясно, що тоді потрібні були гроші, але тут справа у самому факті. Тому Аляска залишалася фігурою за замовчуванням. Зайвий раз не згадувати.

Мовляв, Росія — це переможець. Але, якщо вона колись від переважаючого ворога зазнала поразки, вона надолужить і поверне собі історичні землі. Тому одна справа говорити, що країни Балтії, Фінляндія чи Польща — історичні російські землі, але навряд Путін скаже таке про Аляску. Не на того настрибувати.

Як Путіну їхати на Аляску, якщо у своїй свідомості він може вважати цю територію російською?

— Приписувати можна, бо Аляска відрізняється ще й найбільшим відсотком православних серед усіх американських штатів. Але це не дає сподівань на відновлення скрєп, і туди не поширюється дія Російської Православної Церкви.

Ви казали, що теорія про те, що Аляску здали в оренду, насправді фейк?

— В оренду здавалися якісь території, але це було до продажу. Оскільки російсько-американська компанія не могла заробити грошей, вона була дотаційна. І щоб трохи заробити грошей, цілу купу російських територій просто здавали в оренду американцям і британцям із компаній Гудзонової затоки. Тобто вся оренда була організована до продажу Аляски.

На що росіяни витратили 7,2 млн доларів?

— На погашення зовнішніх боргів і ліквідацію дефіциту державного бюджету. Він виник через величезні витрати на Кримську війну і завоювання Центральної Азії. Це сучасний Казахстан, Киргизстан, Узбекистан з виходом по суті на кордони Афганістану, бо далі починалися британські володіння.

У росіян була ситуація, що британці образяться, бо вони конкурували за цю територію, і Кримська війна повториться. І було очевидно, що британці знову їх побʼють. Тому, побоюючись нового військового конфлікту, Росія почала брати іноземні кредити, які використовувала на переозброєння та модернізацію армії.

Яким було стратегічне значення Аляски на момент продажу американцям і яким є зараз?

— Воно змінилося. Спочатку це був дикий край, потім зʼявилися корисні копалини, але на півдні. Тепер через глобальне потепління відкриваються нові ресурси Арктики вже на півночі. Тому Аляска стає головною американською базою для освоєння арктичних ресурсів і з часом ставатиме транспортним коридором.

