Головна Новини дня Путін перед зустріччю з Трампом зробив заяву про війну в Україні

Путін перед зустріччю з Трампом зробив заяву про війну в Україні

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 16:50
Зустріч на Алясці — Путін зробив заяву напередодні саміту з Трампом
Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін виступив із заявою напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Він вважає, що у Білому домі "щиро" хочуть завершити війну в Україні.

Відповідну заяву очільник Кремля зробив під час наради у Москві, передають росЗМІ у четвер, 14 серпня.

Читайте також:

Путін зробив заяву перед зустріччю з Трампом

Він заявив, що адміністрація США робить " активні та щирі кроки"  для припинення бойових дій в Україні та досягнення взаємоприйнятних домовленостей.

"Зібрав нараду, щоб розповісти про те, на якому етапі ми знаходимося з сьогоднішньою американською адміністрацією, яка, як усім добре відомо, робить, на мій погляд, досить енергійні та щирі зусилля для того, щоб припинити бойові дії, припинити кризу", — заявив Путін.

Він підкреслив, що досягнення таких домовленостей могло б закласти основу для тривалого миру. 

"Вони докладають зусиль, щоб вийти на домовленості, які становлять інтерес для всіх залучених до цього конфлікту сторін, для того, щоб створити довгострокові умови миру і між нашими країнами, і в Європі, та й у світі в цілому — якщо ми до наступних етапів вийдемо на домовленості щодо контролю над стратегічними наступальними озброєннями", — додав глава Кремля.

Нагадаємо, що зустріч Трампа та Путіна має відбутися у п'ятницю, 15 серпня, на Алясці. Як стало відомо, спецборт РФ вже прямує на місце зустрічі.

Крім того, США планує провести тристоронню зустріч Зеленського, Путіна та Трампа вже найближчим часом.

США володимир путін Дональд Трамп війна в Україні зустріч
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
