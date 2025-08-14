Зустріч на Алясці — Путін зробив заяву напередодні саміту з Трампом

Путін перед зустріччю з Трампом зробив заяву про війну в Україні
Російський диктатор Володимир Путін виступив із заявою напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Він вважає, що у Білому домі "щиро" хочуть завершити війну в Україні.
Відповідну заяву очільник Кремля зробив під час наради у Москві, передають росЗМІ у четвер, 14 серпня.
Путін зробив заяву перед зустріччю з Трампом
Він заявив, що адміністрація США робить " активні та щирі кроки" для припинення бойових дій в Україні та досягнення взаємоприйнятних домовленостей.
"Зібрав нараду, щоб розповісти про те, на якому етапі ми знаходимося з сьогоднішньою американською адміністрацією, яка, як усім добре відомо, робить, на мій погляд, досить енергійні та щирі зусилля для того, щоб припинити бойові дії, припинити кризу", — заявив Путін.
Він підкреслив, що досягнення таких домовленостей могло б закласти основу для тривалого миру.
"Вони докладають зусиль, щоб вийти на домовленості, які становлять інтерес для всіх залучених до цього конфлікту сторін, для того, щоб створити довгострокові умови миру і між нашими країнами, і в Європі, та й у світі в цілому — якщо ми до наступних етапів вийдемо на домовленості щодо контролю над стратегічними наступальними озброєннями", — додав глава Кремля.
Нагадаємо, що зустріч Трампа та Путіна має відбутися у п'ятницю, 15 серпня, на Алясці. Як стало відомо, спецборт РФ вже прямує на місце зустрічі.
Крім того, США планує провести тристоронню зустріч Зеленського, Путіна та Трампа вже найближчим часом.
