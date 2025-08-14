Видео
Главная Новости дня Путин перед встречей с Трампом сделал заявление о войне в Украине

Путин перед встречей с Трампом сделал заявление о войне в Украине

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 16:50
Встреча на Аляске - Путин сделал заявление в преддверии саммита с Трампом
Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин выступил с заявлением накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом. Он считает, что в Белом доме "искренне" хотят завершить войну в Украине.

Соответствующее заявление глава Кремля сделал во время совещания в Москве, передают росСМИ в четверг, 14 августа.

Путин сделал заявление перед встречей с Трампом

Он заявил, что администрация США делает "активные и искренние шаги " для прекращения боевых действий в Украине и достижения взаимоприемлемых договоренностей.

"Собрал совещание, чтобы рассказать о том, на каком этапе мы находимся с сегодняшней американской администрацией, которая, как всем хорошо известно, предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис", — заявил Путин.

Он подчеркнул, что достижение таких договоренностей могло бы заложить основу для длительного мира..

"Они прилагают усилия, чтобы выйти на договоренности, которые представляют интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон, для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, и в мире в целом — если мы к следующим этапам выйдем на договоренности по контролю над стратегическими наступательными вооружениями", — добавил глава Кремля.

Напомним, что встреча Трампа и Путина должна состояться в пятницу, 15 августа, на Аляске. Как стало известно, спецборт РФ уже направляется на место встречи.

Кроме того, США планирует провести трехстороннюю встречу Зеленского, Путина и Трампа уже в ближайшее время.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
