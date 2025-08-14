Трамп боїться зриву переговорів через присутність Зеленського

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: BBC

Американський президент Дональд Трамп висловив побоювання, що участь Володимира Зеленського у саміті на Алясці може ускладнити або навіть зірвати його переговори з Володимиром Путіним. Попри наполягання європейських лідерів на залученні України до перемовин, формат зустрічі зазнав змін після кулуарних домовленостей.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Трамп про участь Зеленського в Аляскинському саміті

Президент США Дональд Трамп, за даними джерел WSJ, приватно визнав, що його непокоїть можливість зриву запланованих переговорів з російським лідером Володимиром Путіним через присутність українського президента Володимира Зеленського. Раніше, 13 серпня, європейські лідери та Зеленський представили Трампу п’ять коротких "червоних ліній", які він мав би врахувати під час майбутніх перемовин.

Спочатку європейські чиновники прагнули прямої участі у саміті на Алясці, який також відвідають держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Сергій Лавров. Вони пропонували включити до делегації генерального секретаря Марка Рютте або іншого лідера ЄС разом із Зеленським. Однак після перемовин між канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та Трампом ця вимога була знята, хоча публічно європейці й надалі закликають до участі України у будь-яких переговорах із Путіним.

За словами джерел, Трамп навіть пообіцяв Мерцу, що Зеленського запросять на другу зустріч з Путіним, якщо переговори на Алясці створять умови для прямих контактів. Проте він наголосив, що на початковому етапі присутність українського президента може стати перешкодою для діалогу з Кремлем.

У вівторок, спілкуючись із журналістами, Трамп окреслив свою роль як посередника між Путіним і Зеленським, ідеально — вже після завершення саміту на Алясці. За домовленістю, після зустрічі з російським лідером він проведе брифінг із Зеленським, а потім окремо з європейськими учасниками перемовин. При цьому американський президент підтвердив, що поділяє з європейськими лідерами та Києвом позицію щодо "червоних ліній" у переговорах із Москвою та прагне швидкої організації тристороннього саміту.

Нагадаємо, що напередодні запланованої на 15 серпня зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, Вашингтон тимчасово пом’якшив санкційний тиск на Росію.

Раніше ми також інформували, що перед переговорами, що мають відбутися у п’ятницю, 15 серпня, Київ окреслив ключові вимоги до майбутніх домовленостей. Україна наполягає на тривалому припиненні вогню.