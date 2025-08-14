Видео
Переговоры на Аляске — почему Трамп против присутствия Зеленского

Дата публикации 14 августа 2025 13:39
Трамп боится срыва переговоров из-за присутствия Зеленского
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: BBC

Американский президент Дональд Трамп выразил опасения, что участие Владимира Зеленского в саммите на Аляске может осложнить или даже сорвать его переговоры с Владимиром Путиным. Несмотря на настаивание европейских лидеров на привлечении Украины к переговорам, формат встречи претерпел изменения после кулуарных договоренностей.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Трамп об участии Зеленского в Аляскинском саммите

Президент США Дональд Трамп, по данным источников WSJ, частным образом признал, что его беспокоит возможность срыва запланированных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным из-за присутствия украинского президента Владимира Зеленского. Ранее, 13 августа, европейские лидеры и Зеленский представили Трампу пять коротких "красных линий", которые он должен был бы учесть во время предстоящих переговоров.

Сначала европейские чиновники стремились к прямому участию в саммите на Аляске, который также посетят госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров. Они предлагали включить в делегацию генерального секретаря Марка Рютте или другого лидера ЕС вместе с Зеленским. Однако после переговоров между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Трампом это требование было снято, хотя публично европейцы и в дальнейшем призывают к участию Украины в любых переговорах с Путиным.

По словам источников, Трамп даже пообещал Мерцу, что Зеленского пригласят на вторую встречу с Путиным, если переговоры на Аляске создадут условия для прямых контактов. Однако он подчеркнул, что на начальном этапе присутствие украинского президента может стать препятствием для диалога с Кремлем.

Во вторник, общаясь с журналистами, Трамп очертил свою роль как посредника между Путиным и Зеленским, идеально — уже после завершения саммита на Аляске. По договоренности, после встречи с российским лидером он проведет брифинг с Зеленским, а затем отдельно с европейскими участниками переговоров. При этом американский президент подтвердил, что разделяет с европейскими лидерами и Киевом позицию относительно "красных линий" в переговорах с Москвой и стремится к быстрой организации трехстороннего саммита.

Напомним, что накануне запланированной на 15 августа встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске Вашингтон временно смягчил санкционное давление на Россию.

Ранее мы также информировали, что перед переговорами, которые должны состояться в пятницу, 15 августа, Киев очертил ключевые требования к будущим договоренностям. Украина настаивает на длительном прекращении огня.

Владимир Зеленский владимир путин Дональд Трамп Аляска саммит
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
