Трамп готує для Путіна угоду про копалини в обмін на мир

Дональд Трамп. Фото: Euronews

Президент США Дональд Трамп готується на зустрічі з Володимиром Путіним запропонувати економічні стимули, зокрема доступ до рідкісноземельних копалин, у спробі домогтися припинення війни в Україні. План також передбачає часткове зняття санкцій і можливість використання природних ресурсів Аляски.

Про це повідомляє The Telegraph.

Трамп готує економічну пропозицію Путіну

Президент США планує зустрітися з Путіним в Анкориджі в п’ятницю, озброєний пакетом пропозицій, які мають зацікавити Кремль. Йдеться про відкриття доступу до природних ресурсів, послаблення санкцій та інші кроки, що можуть прискорити підписання угоди про припинення вогню.

"Якщо перша зустріч пройде добре, у нас відбудеться швидка друга. Я хотів би зробити це майже негайно, і у нас відбудеться швидка друга зустріч між президентом Путіним, президентом Зеленським і мною, якщо вони захочуть мене туди запросити", — заявив Трамп.

За інформацією джерел, США можуть надати Москві доступ до рідкісноземельних ресурсів на українських територіях, окупованих російськими військами. Україна володіє близько 10% світових запасів літію, а два найбільші родовища перебувають під контролем РФ.

Санкції, авіація та ресурси Аляски

"Існує низка стимулів, одним із яких може бути потенційна угода щодо мінералів/рідкісноземельних ресурсів", — цитує The Telegraph джерело, обізнане з планами.

Ще одним елементом угоди може стати зняття заборон на експорт деталей і обладнання для російських літаків. Значна частина повітряного флоту РФ, який складається переважно з Boeing та Airbus, потребує ремонту та обслуговування.

"Сенс полягає в тому, що їх потрібно представляти відповідно до громадської думки з цього питання, їх не можна розглядати як винагороду для Путіна", — пояснило джерело у британському уряді.

Дональд Трамп також розглядає можливість допустити Росію до використання цінних природних ресурсів у Беринговій протоці, що розділяє США та РФ. За оцінками, Аляска містить значні нерозвідані запаси нафти і газу, включно з приблизно 13% світових резервів нафти.

Розробка цих покладів може посилити позиції Москви в Арктиці, яка вже сьогодні є ключовим регіоном російського газовидобутку. Доступ до ресурсів шельфу дозволить Кремлю не лише отримати нові джерела енергії, а й посилити геополітичний вплив у стратегічно важливому північному регіоні.



Нагадаємо, що напередодні запланованої на 15 серпня зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і лідером РФ Володимиром Путіним адміністрація США тимчасово пом’якшила санкційний тиск на Москву.

Раніше ми також інформували, що Київ окреслив перелік пріоритетних вимог до можливих домовленостей. Україна наполягає на отриманні реальних міжнародних гарантій безпеки.