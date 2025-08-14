Трамп готовит для Путина сделку об ископаемых в обмен на мир

Дональд Трамп. Фото: Euronews

Президент США Дональд Трамп готовится на встрече с Владимиром Путиным предложить экономические стимулы, в том числе доступ к редкоземельным ископаемым, в попытке добиться прекращения войны в Украине. План также предусматривает частичное снятие санкций и возможность использования природных ресурсов Аляски.

Об этом сообщает The Telegraph.

Президент США планирует встретиться с Путиным в Анкоридже в пятницу, вооруженный пакетом предложений, которые должны заинтересовать Кремль. Речь идет об открытии доступа к природным ресурсам, ослаблении санкций и других шагах, которые могут ускорить подписание соглашения о прекращении огня.

"Если первая встреча пройдет хорошо, у нас состоится быстрая вторая. Я хотел бы сделать это почти немедленно, и у нас состоится быстрая вторая встреча между президентом Путиным, президентом Зеленским и мной, если они захотят меня туда пригласить", — заявил Трамп.

По информации источников, США могут предоставить Москве доступ к редкоземельным ресурсам на украинских территориях, оккупированных российскими войсками. Украина владеет около 10% мировых запасов лития, а два крупнейших месторождения находятся под контролем РФ.

Санкции, авиация и ресурсы Аляски

"Существует ряд стимулов, одним из которых может быть потенциальная сделка по минералам/редкоземельным ресурсам", — цитирует The Telegraph источник, знакомый с планами.

Еще одним элементом сделки может стать снятие запретов на экспорт деталей и оборудования для российских самолетов. Значительная часть воздушного флота РФ, который состоит преимущественно из Boeing и Airbus, нуждается в ремонте и обслуживании.

"Смысл заключается в том, что их нужно представлять в соответствии с общественным мнением по этому вопросу, их нельзя рассматривать как вознаграждение для Путина", — пояснил источник в британском правительстве.

Дональд Трамп также рассматривает возможность допустить Россию к использованию ценных природных ресурсов в Беринговом проливе, разделяющем США и РФ. По оценкам, Аляска содержит значительные неразведанные запасы нефти и газа, включая примерно 13% мировых резервов нефти.

Разработка этих залежей может усилить позиции Москвы в Арктике, которая уже сегодня является ключевым регионом российской газодобычи. Доступ к ресурсам шельфа позволит Кремлю не только получить новые источники энергии, но и усилить геополитическое влияние в стратегически важном северном регионе.



Напомним, что накануне запланированной на 15 августа встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным администрация США временно смягчила санкционное давление на Москву.

Ранее мы также информировали, что Киев очертил перечень приоритетных требований к возможным договоренностям. Украина настаивает на получении реальных международных гарантий безопасности.