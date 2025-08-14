Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Редкие металлы в обмен на мир — детали плана Трампа

Редкие металлы в обмен на мир — детали плана Трампа

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 10:17
Трамп готовит для Путина сделку об ископаемых в обмен на мир
Дональд Трамп. Фото: Euronews

Президент США Дональд Трамп готовится на встрече с Владимиром Путиным предложить экономические стимулы, в том числе доступ к редкоземельным ископаемым, в попытке добиться прекращения войны в Украине. План также предусматривает частичное снятие санкций и возможность использования природных ресурсов Аляски.

Об этом сообщает The Telegraph.

Реклама
Читайте также:

Трамп готовит экономическое предложение Путину

Президент США планирует встретиться с Путиным в Анкоридже в пятницу, вооруженный пакетом предложений, которые должны заинтересовать Кремль. Речь идет об открытии доступа к природным ресурсам, ослаблении санкций и других шагах, которые могут ускорить подписание соглашения о прекращении огня.

"Если первая встреча пройдет хорошо, у нас состоится быстрая вторая. Я хотел бы сделать это почти немедленно, и у нас состоится быстрая вторая встреча между президентом Путиным, президентом Зеленским и мной, если они захотят меня туда пригласить", — заявил Трамп.

По информации источников, США могут предоставить Москве доступ к редкоземельным ресурсам на украинских территориях, оккупированных российскими войсками. Украина владеет около 10% мировых запасов лития, а два крупнейших месторождения находятся под контролем РФ.

Санкции, авиация и ресурсы Аляски

"Существует ряд стимулов, одним из которых может быть потенциальная сделка по минералам/редкоземельным ресурсам", — цитирует The Telegraph источник, знакомый с планами.

Еще одним элементом сделки может стать снятие запретов на экспорт деталей и оборудования для российских самолетов. Значительная часть воздушного флота РФ, который состоит преимущественно из Boeing и Airbus, нуждается в ремонте и обслуживании.

"Смысл заключается в том, что их нужно представлять в соответствии с общественным мнением по этому вопросу, их нельзя рассматривать как вознаграждение для Путина", — пояснил источник в британском правительстве.

Дональд Трамп также рассматривает возможность допустить Россию к использованию ценных природных ресурсов в Беринговом проливе, разделяющем США и РФ. По оценкам, Аляска содержит значительные неразведанные запасы нефти и газа, включая примерно 13% мировых резервов нефти.

Разработка этих залежей может усилить позиции Москвы в Арктике, которая уже сегодня является ключевым регионом российской газодобычи. Доступ к ресурсам шельфа позволит Кремлю не только получить новые источники энергии, но и усилить геополитическое влияние в стратегически важном северном регионе.

Напомним, что накануне запланированной на 15 августа встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным администрация США временно смягчила санкционное давление на Москву.

Ранее мы также информировали, что Киев очертил перечень приоритетных требований к возможным договоренностям. Украина настаивает на получении реальных международных гарантий безопасности.

Дональд Трамп Аляска Россия полезные ископаемые минералы
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации