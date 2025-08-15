Трамп і Путін можуть домовитись про окупацію частини України за прикладом Західного берега в Палестині

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з диктатором РФ Путіним. Фото: Reuters

США та Росія за лаштунками можуть обговорити окупацію України за прикладом контролю Ізраїлем Західного берега річки Йордан. Такий варіант Штати можуть запропонувати РФ ще до офіційних переговорів на Алясці.

Про це з посиланням на власні джерела пише The Times.

Реклама

Читайте також:

За яким сценарієм розглядається окупація частини України з боку РФ

Видання пише, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф підтримує цю ідею. В рамках цього сценарію Росія отримає військовий та економічний контроль над окупованою частиною України через власний орган управління, наслідуючи фактичне правління Ізраїлю над палестинськими територіями, захопленими в Йорданії у 1967 році.

За словами джерела, близького до Ради національної безпеки США, ідея була висунута кілька тижнів тому під час обговорень між Стівом Віткоффом та його російськими співрозмовниками.

Американці вважають, що такий сценарій оминає положення Конституції України, які забороняють передачу території без проведення всеукраїнського референдуму.

Що конкретно пропонується

Згідно з цією моделлю, кордони України не зміняться, так само як кордони Західного берега не змінювалися 58 років, але територія залишиться під контролем Ізраїлю.

"Це буде так само як в ситуації Ізраїля, що окупує Західний берег. З губернатором, з економічною системою, орієнтованою на Росію, а не на Україну, але формально це все одно буде Україна, тому що Україна ніколи не відмовиться від свого суверенітету, але насправді це буде окупована територія, а модель — Палестина", — підтвердив співрозмовник The Times.

Деякі американські переговорники вважають, що такий результат для окупованих територій України лише відображає реальність війни та відмову всіх інших країн безпосередньо брати участь у бойових діях проти Росії, зазначає видання.

Як це відбувається в Ізраїлі

Видання нагадує, що ізраїльські війська захопили Західний берег — територію між Ізраїлем та річкою Йордан — у йорданських сил під час Шестиденної війни 1967 року, поставивши мільйони палестинських жителів під ізраїльський контроль.

Сьогодні Ізраїль зберігає загальний контроль над цією територією, хоча з 1990-х років палестинський уряд, відомий як Палестинська автономія, керує більшістю її міст та селищ.

Палестинці проходять через ізраїльські військові контрольно-пропускні пункти та патрулі, а також зобов'язані отримувати дозволи від Ізраїлю для поїздок між Західним берегом та іншими палестинськими територіями в Газі та Східному Єрусалимі.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що очікує проведення тристоронньої зустрічі з Володимиром Зеленським і Путіним. Він припускає, що до такого саміту можуть бути залучені й представники Європи.

Також Дональд Трамп відповів, як оцінює шанси на успіх на сьогоднішній зустрічі з Путіним на Алясці.