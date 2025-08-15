Трамп и Путин могут договориться об оккупации части Украины по примеру Западного берега в Палестине

Президент США Дональд Трамп на встрече с диктатором РФ Путиным. Фото: Reuters

США и Россия за кулисами могут обсудить оккупацию Украины по примеру контроля Израилем Западного берега реки Иордан. Такой вариант Штаты могут предложить РФ еще до официальных переговоров на Аляске.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет The Times.

Реклама

Читайте также:

По какому сценарию рассматривается оккупация части Украины со стороны РФ

Издание пишет, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф поддерживает эту идею. В рамках этого сценария Россия получит военный и экономический контроль над оккупированной частью Украины через собственный орган управления, наследуя фактическое правление Израиля над палестинскими территориями, захваченными в Иордании в 1967 году.

По словам источника, близкого к Совету национальной безопасности США, идея была выдвинута несколько недель назад во время обсуждений между Стивом Уиткоффом и его российскими собеседниками.

Американцы считают, что такой сценарий обходит положения Конституции Украины, которые запрещают передачу территории без проведения всеукраинского референдума.

Что конкретно предлагается

Согласно этой модели, границы Украины не изменятся, так же как границы Западного берега не менялись 58 лет, но территория останется под контролем Израиля.

"Это будет так же как в ситуации Израиля, оккупирующего Западный берег. С губернатором, с экономической системой, ориентированной на Россию, а не на Украину, но формально это все равно будет Украина, потому что Украина никогда не откажется от своего суверенитета, но на самом деле это будет оккупированная территория, а модель — Палестина", — подтвердил собеседник The Times.

Некоторые американские переговорщики считают, что такой результат для оккупированных территорий Украины лишь отражает реальность войны и отказ всех других стран непосредственно участвовать в боевых действиях против России, отмечает издание.

Как это происходит в Израиле

Издание напоминает, что израильские войска захватили Западный берег - территорию между Израилем и рекой Иордан — у иорданских сил во время Шестидневной войны 1967 года, поставив миллионы палестинских жителей под израильский контроль.

Сегодня Израиль сохраняет общий контроль над этой территорией, хотя с 1990-х годов палестинское правительство, известное как Палестинская автономия, управляет большинством ее городов и поселков.

Палестинцы проходят через израильские военные контрольно-пропускные пункты и патрули, а также обязаны получать разрешения от Израиля для поездок между Западным берегом и другими палестинскими территориями в Газе и Восточном Иерусалиме.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что ожидает проведения трехсторонней встречи с Владимиром Зеленским и Путиным. Он предполагает, что к такому саммиту могут быть привлечены и представители Европы.

Также Дональд Трамп ответил, как оценивает шансы на успех на сегодняшней встрече с Путиным на Аляске.