Головна Новини дня Трамп не виключив участь ЄС у зустрічі із Зеленським та Путіним

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 22:03
Переговори Трампа з Зеленським і Путіним — чи візьмуть участь лідери ЄС
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп очікує проведення тристоронньої зустрічі із українським лідером Володимиром Зеленським і очільником Кремля Володимиром Путіним. Він припускає, що до саміту можуть бути залучені й інші світові лідери.

Про це президент США заявив під час пресконференції у Білому домі у четвер, 14 серпня.

Читайте також:

Що сказав Трамп про тристоронню зустріч

Напередодні зустрічі із російським диктатором на Алясці, американський президент наголосив, що розраховує на подальше проведення тристороннього діалогу. Крім того, до саміту можуть долучитися із представники європейських країн.

На думку Трампа, ця зустріч із Зеленським і Путіним буде мати більше значення, аніж його завтрашні перемовини з російським президентом.

"Завтра у нас зустріч з Путіним. Гадаю, вона буде вдалою. Але важливіша друга зустріч між Путіним, Зеленським і мною. Можливо, ми запросимо деяких європейських лідерів, а можливо й ні. Побачимо, що з цього вийде", — сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп відповів, як оцінює шанси на успіх у завтрашньому діалозі з Путіним на Алясці.

А також президент США пояснив, коли запровадить нові санкції проти Росії.

Володимир Зеленський володимир путін Дональд Трамп ЄС війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
