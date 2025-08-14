Переговори Трампа з Зеленським і Путіним — чи візьмуть участь лідери ЄС

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп очікує проведення тристоронньої зустрічі із українським лідером Володимиром Зеленським і очільником Кремля Володимиром Путіним. Він припускає, що до саміту можуть бути залучені й інші світові лідери.

Про це президент США заявив під час пресконференції у Білому домі у четвер, 14 серпня.

Що сказав Трамп про тристоронню зустріч

Напередодні зустрічі із російським диктатором на Алясці, американський президент наголосив, що розраховує на подальше проведення тристороннього діалогу. Крім того, до саміту можуть долучитися із представники європейських країн.

На думку Трампа, ця зустріч із Зеленським і Путіним буде мати більше значення, аніж його завтрашні перемовини з російським президентом.

"Завтра у нас зустріч з Путіним. Гадаю, вона буде вдалою. Але важливіша друга зустріч між Путіним, Зеленським і мною. Можливо, ми запросимо деяких європейських лідерів, а можливо й ні. Побачимо, що з цього вийде", — сказав Трамп.

