Санкції проти Росії — Трамп відповів, коли запровадить

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить санкції проти Росії, якщо під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним не буде вирішено мирних питань. Переговори відбудеться вже в п'ятницю, 15 серпня, на Алясці.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування зі ЗМІ 14 серпня.

Коли США запровадять санкції проти РФ

Трамп заявив, що зустріч з Путіним завтра пройде невдало і сторонам не вдасться ні про що домовитись, тоді США запровадять санкції проти Росії. За словами президента США, він оцінює шанси на невдачу у 25%.

Водночас американський лідер вірить, що Путін все ж "укладе угоду", але він не впевнений, що це відбудеться відразу після переговорів на Алясці.

"Путін знає, що я найскладніший супротивник, з яким йому коли-небудь доводилося мати справу", — заявив Трамп.

Що кажуть у Білому домі

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт в інтерв'ю Fox News заявила, що Дональд Трамп не афішує свої майбутні кроки, і це є "однією з найкращих рис його стилю перемовин".

"Безумовно, президент має багато інструментів у своєму розпорядженні, які він міг би використати за потреби. Але він завжди казав, що дипломатія та перемовини — це його основний спосіб сподіватися покласти край цій війні", — зазначила посадовиця.

Вона додала, що Трампа може використати санкції та багато інших заходів проти РФ, якщо йому доведеться. За словами Левітт, він не дуже хоче це робити, але готовий на такий крок.

Нагадаємо, раніше депутатка пояснила, чому США зволікають із санкціями проти Росії. Америка не наважується на цей крок, адже може зачепити Китай та Індію.

Також ми писали, що Швейцарія оголосила про нові санкції проти Росії, приєднавшись до 18-го пакету обмежень ЄС. Серед ключових рішень — зниження стелі цін на російську сиру нафту до 47,60 долара за барель.