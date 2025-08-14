Санкции против России — Трамп ответил, когда введет

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет санкции против России, если во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным не будут решены мирные вопросы. Переговоры состоятся уже в пятницу, 15 августа, на Аляске.

Об этом Дональд Трамп заявил во время общения со СМИ 14 августа.6

Когда США введут санкции против РФ

Трамп заявил, что встреча с Путиным завтра пройдет неудачно и сторонам не удастся ни о чем договориться, тогда США введут санкции против России. По словам президента США, он оценивает шансы на неудачу в 25%.

В то же время американский лидер верит, что Путин все же "заключит сделку", но он не уверен, что это произойдет сразу после переговоров на Аляске.

"Путин знает, что я самый сложный противник, с которым ему когда-либо приходилось иметь дело", — заявил Трамп.

Что говорят в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News заявила, что Дональд Трамп не афиширует свои будущие шаги, и это является "одной из лучших черт его стиля переговоров".

"Безусловно, президент имеет много инструментов в своем распоряжении, которые он мог бы использовать при необходимости. Но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры — это его основной способ надеяться положить конец этой войне", — отметила чиновница.

Она добавила, что Трамп может использовать санкции и многие другие меры против РФ, если ему придется. По словам Левитт, он не очень хочет это делать, но готов на такой шаг.

Напомним, ранее депутат объяснила, почему США медлят с санкциями против России. Америка не решается на этот шаг, ведь может задеть Китай и Индию.

Также мы писали, что Швейцария объявила о новых санкциях против России, присоединившись к 18-му пакету ограничений ЕС. Среди ключевых решений — снижение потолка цен на российскую сырую нефть до 47,60 доллара за баррель.