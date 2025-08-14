Санкции против России — Трамп ответил, когда введет

Трамп ответил, когда введет санкции против РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что введет санкции против России, если во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным не будут решены мирные вопросы. Переговоры состоятся уже в пятницу, 15 августа, на Аляске.
Об этом Дональд Трамп заявил во время общения со СМИ 14 августа.6
Когда США введут санкции против РФ
Трамп заявил, что встреча с Путиным завтра пройдет неудачно и сторонам не удастся ни о чем договориться, тогда США введут санкции против России. По словам президента США, он оценивает шансы на неудачу в 25%.
В то же время американский лидер верит, что Путин все же "заключит сделку", но он не уверен, что это произойдет сразу после переговоров на Аляске.
"Путин знает, что я самый сложный противник, с которым ему когда-либо приходилось иметь дело", — заявил Трамп.
Что говорят в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News заявила, что Дональд Трамп не афиширует свои будущие шаги, и это является "одной из лучших черт его стиля переговоров".
"Безусловно, президент имеет много инструментов в своем распоряжении, которые он мог бы использовать при необходимости. Но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры — это его основной способ надеяться положить конец этой войне", — отметила чиновница.
Она добавила, что Трамп может использовать санкции и многие другие меры против РФ, если ему придется. По словам Левитт, он не очень хочет это делать, но готов на такой шаг.
Напомним, ранее депутат объяснила, почему США медлят с санкциями против России. Америка не решается на этот шаг, ведь может задеть Китай и Индию.
Также мы писали, что Швейцария объявила о новых санкциях против России, присоединившись к 18-му пакету ограничений ЕС. Среди ключевых решений — снижение потолка цен на российскую сырую нефть до 47,60 доллара за баррель.
