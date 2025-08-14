Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп ответил, когда введет санкции против РФ

Трамп ответил, когда введет санкции против РФ

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 17:42
Санкции против России — Трамп ответил, когда введет
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет санкции против России, если во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным не будут решены мирные вопросы. Переговоры состоятся уже в пятницу, 15 августа, на Аляске.

Об этом Дональд Трамп заявил во время общения со СМИ 14 августа.6

Реклама
Читайте также:

Когда США введут санкции против РФ

Трамп заявил, что встреча с Путиным завтра пройдет неудачно и сторонам не удастся ни о чем договориться, тогда США введут санкции против России. По словам президента США, он оценивает шансы на неудачу в 25%.

В то же время американский лидер верит, что Путин все же "заключит сделку", но он не уверен, что это произойдет сразу после переговоров на Аляске.

"Путин знает, что я самый сложный противник, с которым ему когда-либо приходилось иметь дело", — заявил Трамп.

Что говорят в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News заявила, что Дональд Трамп не афиширует свои будущие шаги, и это является "одной из лучших черт его стиля переговоров".

"Безусловно, президент имеет много инструментов в своем распоряжении, которые он мог бы использовать при необходимости. Но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры — это его основной способ надеяться положить конец этой войне", — отметила чиновница.

Она добавила, что Трамп может использовать санкции и многие другие меры против РФ, если ему придется. По словам Левитт, он не очень хочет это делать, но готов на такой шаг.

Напомним, ранее депутат объяснила, почему США медлят с санкциями против России. Америка не решается на этот шаг, ведь может задеть Китай и Индию.

Также мы писали, что Швейцария объявила о новых санкциях против России, присоединившись к 18-му пакету ограничений ЕС. Среди ключевых решений — снижение потолка цен на российскую сырую нефть до 47,60 доллара за баррель.

санкции против России санкции переговоры Дональд Трамп война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации