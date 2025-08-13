США вагаються з вторинними санкціями через Китай та Індію

Галина Янченко. Фото: допис Галини Янченко у Telegram.

США поки не вводять вторинні санкції проти Росії, адже вони можуть зачепити Китай та Індію — головних покупців російських енергоносіїв та оборонних комплектуючих. За словами нардепки Галини Янченко, такі обмеження суттєво вдарили б по доходах РФ і зменшили фінансування війни проти України. Минулого року Москва отримала від торгівлі з цими країнами понад 115 мільярдів доларів.

Про це Галина Янченко розповіла в ефірі Ранок.LIVE у середу, 13 серпня.

США вагаються з новими обмеженнями

Нардепка від фракції "Слуга народу" Галина Янченко пояснила, що вторинні санкції США передбачають не прямі обмеження для Росії, а тиск на країни, які продовжують вести з нею бізнес.

"Під удар можуть потрапити ключові країни, такі як Китай і Індія, які купують у Росії нафту, газ та комплектуючі для оборонки", — зазначила Янченко.

За її словами, саме ймовірний вплив на ці держави є причиною того, що Вашингтон поки не запроваджує такі санкції. Водночас, наголосила нардепка, вони могли б суттєво скоротити фінансування російської військової машини.

"Минулого року Росія витратила на війну 150 мільярдів доларів, а заробила на торгівлі нафтою з Китаєм та Індією 115 мільярдів", — підкреслила Янченко.

Вона додала, що без таких доходів Кремлю було б значно складніше підтримувати нинішній рівень військових витрат та продовжувати агресію проти України.

