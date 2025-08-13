Відео
Головна Новини дня США вагаються із санкціями — нардеп Слуги народу назвала причини

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 14:20
США вагаються з вторинними санкціями через Китай та Індію
Галина Янченко. Фото: допис Галини Янченко у Telegram.

США поки не вводять вторинні санкції проти Росії, адже вони можуть зачепити Китай та Індію — головних покупців російських енергоносіїв та оборонних комплектуючих. За словами нардепки Галини Янченко, такі обмеження суттєво вдарили б по доходах РФ і зменшили фінансування війни проти України. Минулого року Москва отримала від торгівлі з цими країнами понад 115 мільярдів доларів.

Про це Галина Янченко розповіла в ефірі Ранок.LIVE  у середу, 13 серпня.

Читайте також:

США вагаються з новими обмеженнями

Нардепка від фракції "Слуга народу" Галина Янченко пояснила, що вторинні санкції США передбачають не прямі обмеження для Росії, а тиск на країни, які продовжують вести з нею бізнес.

 

"Під удар можуть потрапити ключові країни, такі як Китай і Індія, які купують у Росії нафту, газ та комплектуючі для оборонки", — зазначила Янченко.

За її словами, саме ймовірний вплив на ці держави є причиною того, що Вашингтон поки не запроваджує такі санкції. Водночас, наголосила нардепка, вони могли б суттєво скоротити фінансування російської військової машини.

"Минулого року Росія витратила на війну 150 мільярдів доларів, а заробила на торгівлі нафтою з Китаєм та Індією 115 мільярдів", — підкреслила Янченко.

Вона додала, що без таких доходів Кремлю було б значно складніше підтримувати нинішній рівень військових витрат та продовжувати агресію проти України.

Нагадаємо, що Швейцарія оголосила про нові санкції проти Росії, приєднавшись до 18-го пакету обмежень ЄС. Серед ключових рішень — зниження стелі цін на російську сиру нафту до 47,60 долара за барель.

Раніше ми також інформували, що економіст Сергій Фурса підкреслив, що вирішальним чинником тиску на РФ залишаються санкції Сполучених Штатів. На його думку, без залучення Америки обмеження з боку Європейського Союзу матимуть значно слабший ефект.

санкції проти Росії санкції Китай Індія Слуга народу Галина Янченко
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
