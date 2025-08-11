Економіст пояснив важливість санкцій США проти РФ

Люди стоять на площі поряд з прапорами країн, які входять до ЄС. Ілюстративне фото: DR

Економіст Сергій Фурса пояснив важливість санкцій Сполучених Штатів Америки у питанні тиску на Росію. За його словами, без Америки санкції Європейського Союзу — малоефективні.

Про це Сергій Фурса заявив в ефірі День.LIVE у понеділок, 11 серпня.

Економіст про важливість санкцій США

Сергій Фурса зазначив, що санкції самі по собі мало що змінюють, якщо США не приєднуються до них повністю. За його словами, українські санкції — символічні. Натомість справжній тиск починається, коли до пакета санкцій долучається й Америка.

"Якщо ЄС вводить санкції проти російського судна, є приблизно 50% шансів, що воно припинить роботу. Якщо ж санкції підтримують ЄС, Британія і США — ймовірність зупинки діяльності такого судна зростає до понад 90%", — пояснив економіст.

Також він додав, що проблема полягає в тому, що під час президентства Трампа за останні пів року жодних нових санкцій щодо Росії не було запроваджено.

"Трамп не хоче посилювати санкції, і це гальмує ефективність міжнародного тиску", — вважає Фурса.

Нагадаємо, що нещодавно Україна запровадила нові санкції проти російських енергокомпаній.

Раніше глава держави Володимир Зеленський запровадив санкції проти капітанів "тіньового флоту" Росії.