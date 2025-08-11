Економіст пояснив важливість санкцій США проти РФ

Економіст пояснив, чому санкції ЄС проти РФ наразі малоефективні
Економіст Сергій Фурса пояснив важливість санкцій Сполучених Штатів Америки у питанні тиску на Росію. За його словами, без Америки санкції Європейського Союзу — малоефективні.
Про це Сергій Фурса заявив в ефірі День.LIVE у понеділок, 11 серпня.
Економіст про важливість санкцій США
Сергій Фурса зазначив, що санкції самі по собі мало що змінюють, якщо США не приєднуються до них повністю. За його словами, українські санкції — символічні. Натомість справжній тиск починається, коли до пакета санкцій долучається й Америка.
"Якщо ЄС вводить санкції проти російського судна, є приблизно 50% шансів, що воно припинить роботу. Якщо ж санкції підтримують ЄС, Британія і США — ймовірність зупинки діяльності такого судна зростає до понад 90%", — пояснив економіст.
Також він додав, що проблема полягає в тому, що під час президентства Трампа за останні пів року жодних нових санкцій щодо Росії не було запроваджено.
"Трамп не хоче посилювати санкції, і це гальмує ефективність міжнародного тиску", — вважає Фурса.
Нагадаємо, що нещодавно Україна запровадила нові санкції проти російських енергокомпаній.
Раніше глава держави Володимир Зеленський запровадив санкції проти капітанів "тіньового флоту" Росії.
