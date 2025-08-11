Видео
Экономист объяснил, почему санкции ЕС против РФ малоэффективны

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 18:09
Экономист объяснил важность санкций США против РФ
Люди стоят на площади рядом с флагами стран, входящих в ЕС. Иллюстративное фото: DR

Экономист Сергей Фурса объяснил важность санкций Соединенных Штатов Америки в вопросе давления на Россию. По его словам, без Америки санкции Европейского Союза — малоэффективны.

Об этом Сергей Фурса заявил в эфире День.LIVE в понедельник, 11 августа.

Экономист о важности санкций США

Сергей Фурса отметил, что санкции сами по себе мало что меняют, если США не присоединяются к ним полностью. По его словам, украинские санкции — символические. Зато настоящее давление начинается, когда к пакету санкций присоединяется и Америка.

"Если ЕС вводит санкции против российского судна, есть примерно 50% шансов, что оно прекратит работу. Если же санкции поддерживают ЕС, Великобритания и США — вероятность остановки деятельности такого судна возрастает до более 90%", — объяснил экономист.

Также он добавил, что проблема заключается в том, что во время президентства Трампа за последние полгода никаких новых санкций в отношении России не было введено.

"Трамп не хочет усиливать санкции, и это тормозит эффективность международного давления", — считает Фурса.

Напомним, что недавно Украина ввела новые санкции против российских энергокомпаний.

Ранее глава государства Владимир Зеленский ввел санкции против капитанов "теневого флота" России.

санкции против России США экономика война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
