США колеблются с вторичными санкциями из-за Китая и Индии

Галина Янченко. Фото: сообщение Галины Янченко в Telegram.

США пока не вводят вторичные санкции против России, ведь они могут задеть Китай и Индию - главных покупателей российских энергоносителей и оборонных комплектующих. По словам нардепа Галины Янченко, такие ограничения существенно ударили бы по доходам РФ и уменьшили финансирование войны против Украины. В прошлом году Москва получила от торговли с этими странами более 115 миллиардов долларов.

Об этом Галина Янченко рассказала в эфире Ранок.LIVE в среду, 13 августа.

США колеблются с новыми ограничениями

Нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Янченко объяснила, что вторичные санкции США предусматривают не прямые ограничения для России, а давление на страны, которые продолжают вести с ней бизнес.

"Под удар могут попасть ключевые страны, такие как Китай и Индия, которые покупают у России нефть, газ и комплектующие для оборонки", — отметила Янченко.

По ее словам, именно вероятное влияние на эти государства является причиной того, что Вашингтон пока не вводит такие санкции. В то же время, подчеркнула нардеп, они могли бы существенно сократить финансирование российской военной машины.

"В прошлом году Россия потратила на войну 150 миллиардов долларов, а заработала на торговле нефтью с Китаем и Индией 115 миллиардов", — подчеркнула Янченко.

Она добавила, что без таких доходов Кремлю было бы значительно сложнее поддерживать нынешний уровень военных расходов и продолжать агрессию против Украины.

Напомним, что Швейцария объявила о новых санкциях против России, присоединившись к 18-му пакету ограничений ЕС. Среди ключевых решений - снижение потолка цен на российскую сырую нефть до 47,60 доллара за баррель.

Ранее мы также информировали, что экономист Сергей Фурса подчеркнул, что решающим фактором давления на РФ остаются санкции Соединенных Штатов. По его мнению, без привлечения Америки ограничения со стороны Европейского Союза будут иметь значительно более слабый эффект.