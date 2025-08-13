Відео
Швейцарія приєдналася до 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Дата публікації: 13 серпня 2025 13:06
Швейцарія приєдналася до 18-го пакету санкцій ЄС та знизила ціну на нафту РФ
Федеральний палац у Швейцарії. Фото: Wikimedia Commons

Швейцарія запровадила додаткові обмеження проти Росії, приєднавшись до 18-го пакету санкцій Європейського Союзу. Одним із рішень стало зниження граничної ціни на російську сиру нафту до 47,60 долара за барель.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на уряд Швейцарії.

Читайте також:

Швейцарія запровадила додаткові санкції

Під санкції потрапили ще 14 фізичних осіб та 41 юридична особа. Для них передбачено заморожування активів, а також заборону на в’їзд і транзит через територію Швейцарії.

Серед підсанкційних є російські та міжнародні компанії, які керують суднами так званого "тіньового флоту", займаються торгівлею російською нафтою або беруть участь у військових проєктах РФ.

Крім цього, обмеження поширено на вісім білоруських підприємств оборонної промисловості та на сім фізичних і три юридичні особи з Молдови.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський запровадив санкції проти російських енергокомпаній

А нещодавно американський сенатор Лінді Грем дорікнув ЄС за те, що вони купують нафту в Індії, яку своєю чергою завезли з Росії.

