Швейцарія приєдналася до 18-го пакету санкцій ЄС та знизила ціну на нафту РФ

Швейцарія приєдналася до 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії
Швейцарія запровадила додаткові обмеження проти Росії, приєднавшись до 18-го пакету санкцій Європейського Союзу. Одним із рішень стало зниження граничної ціни на російську сиру нафту до 47,60 долара за барель.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на уряд Швейцарії.
Швейцарія запровадила додаткові санкції
Під санкції потрапили ще 14 фізичних осіб та 41 юридична особа. Для них передбачено заморожування активів, а також заборону на в’їзд і транзит через територію Швейцарії.
Серед підсанкційних є російські та міжнародні компанії, які керують суднами так званого "тіньового флоту", займаються торгівлею російською нафтою або беруть участь у військових проєктах РФ.
Крім цього, обмеження поширено на вісім білоруських підприємств оборонної промисловості та на сім фізичних і три юридичні особи з Молдови.
Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський запровадив санкції проти російських енергокомпаній.
А нещодавно американський сенатор Лінді Грем дорікнув ЄС за те, що вони купують нафту в Індії, яку своєю чергою завезли з Росії.
Читайте Новини.LIVE!