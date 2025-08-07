Відео
Грем заявив, що Європа купує російську нафту завдяки Індії

Грем заявив, що Європа купує російську нафту завдяки Індії

Дата публікації: 7 серпня 2025 11:53
США тиснуть на союзників через тіньові поставки російської нафти
Нафтопроводи. Фото ілюстративне: REUTERS/Umit Bekta

Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що нове рішення президента Дональда Трампа стосовно країн, які купують дешеву російську нафту, є стратегічним кроком, що допоможе підтримувати Україну. За його словами, держави, які таким чином сприяють фінансуванню військової машини Путіна, відчують на собі серйозні наслідки.

Про це Ліндсі Грем написав в соцмережі X.

Ліндсі Грем натякнув, що Європа купує російську нафту через посередників

Грем наголосив, що країни, які торгують з Росією через посередників, не залишаться поза увагою. Зокрема, він звернувся до європейських партнерів, які, попри підтримку України, продовжують купувати нафту в Індії — продукцію, яка насправді має російське походження.

Повідомлення Ліндсі Грема. Фото: скриншот

"Мої європейські друзі, які допомагають Україні, дуже вдячні за це.  Однак ні для мене, ні для інших не є таємницею, що ви купуєте нафту в Індії — нафту, яку Індія спочатку купувала в Росії. Ми спостерігаємо за цим. Це має припинитися негайно", — підкреслив сенатор.

Нагадаємо, нещодавно в Китаї відреагували на заяву США відмовитися від російської та іранської нафти. 

Кілька днів тому через закупівлю російської нафти Дональд Трамп пригрозив Індії новими митами. Натомість в країні заявили, що США сама заохотила до такої торгівлі, адже звичні раніше варіанти поставки були перенаправлені до Європи після початку війни в Україні.

Згодом Дональд Трамп таки погодив підвищення мит Індії. 

Автор:
Анастасія Постоєнко
Автор:
Анастасія Постоєнко
