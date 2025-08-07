США давят на союзников из-за теневых поставок российской нефти

Нефтепроводы. Фото иллюстративное: REUTERS/Umit Bekta

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что новое решение президента Дональда Трампа в отношении стран, которые покупают дешевую российскую нефть, является стратегическим шагом, который поможет поддерживать Украину. По его словам, государства, которые таким образом способствуют финансированию военной машины Путина, почувствуют на себе серьезные последствия.

Об этом Линдси Грэм написал в соцсети X.

Линдси Грэм намекнул, что Европа покупает российскую нефть через посредников

Грэм подчеркнул, что страны, которые торгуют с Россией через посредников, не останутся без внимания. В частности, он обратился к европейским партнерам, которые, несмотря на поддержку Украины, продолжают покупать нефть в Индии — продукцию, которая на самом деле имеет российское происхождение.

"Мои европейские друзья, которые помогают Украине, очень благодарны за это. Однако ни для меня, ни для других не является тайной, что вы покупаете нефть в Индии — нефть, которую Индия изначально покупала в России. Мы наблюдаем за этим. Это должно прекратиться немедленно", — подчеркнул сенатор.

Напомним, недавно в Китае отреагировали на заявление США отказаться от российской и иранской нефти.

Несколько дней назад из-за закупки российской нефти Дональд Трамп пригрозил Индии новыми пошлинами. Зато в стране заявили, что США сама поощрила к такой торговле, ведь привычные ранее варианты поставки были перенаправлены в Европу после начала войны в Украине.

Впоследствии Дональд Трамп таки согласовал повышение пошлин Индии.