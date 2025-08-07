Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Грэм заявил, что Европа покупает российскую нефть благодаря Индии

Грэм заявил, что Европа покупает российскую нефть благодаря Индии

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 11:53
США давят на союзников из-за теневых поставок российской нефти
Нефтепроводы. Фото иллюстративное: REUTERS/Umit Bekta

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что новое решение президента Дональда Трампа в отношении стран, которые покупают дешевую российскую нефть, является стратегическим шагом, который поможет поддерживать Украину. По его словам, государства, которые таким образом способствуют финансированию военной машины Путина, почувствуют на себе серьезные последствия.

Об этом Линдси Грэм написал в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

Линдси Грэм намекнул, что Европа покупает российскую нефть через посредников

Грэм подчеркнул, что страны, которые торгуют с Россией через посредников, не останутся без внимания. В частности, он обратился к европейским партнерам, которые, несмотря на поддержку Украины, продолжают покупать нефть в Индии — продукцию, которая на самом деле имеет российское происхождение.

null
Сообщение Линдси Грэма. Фото: скриншот

"Мои европейские друзья, которые помогают Украине, очень благодарны за это. Однако ни для меня, ни для других не является тайной, что вы покупаете нефть в Индии — нефть, которую Индия изначально покупала в России. Мы наблюдаем за этим. Это должно прекратиться немедленно", — подчеркнул сенатор.

Напомним, недавно в Китае отреагировали на заявление США отказаться от российской и иранской нефти.

Несколько дней назад из-за закупки российской нефти Дональд Трамп пригрозил Индии новыми пошлинами. Зато в стране заявили, что США сама поощрила к такой торговле, ведь привычные ранее варианты поставки были перенаправлены в Европу после начала войны в Украине.

Впоследствии Дональд Трамп таки согласовал повышение пошлин Индии.

США санкции Индия нефть Россия Линдси Грэм
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации