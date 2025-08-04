Індія купує російську нафту – як відреагував Трамп

Дональд Трамп. Фото: The Associated Press

Президент США Дональд Трамп пригрозив Індії впровадити високі тарифи. Причина: країна фінансує війну Росії проти України, купуючи російську нафту.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

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Допис Трампа. Фото: скриншот

Погрози Трампа Індії

"Індія не лише купує величезну кількість російської нафти, але й продає значну частину придбаної нафти на відкритому ринку з великим прибутком. Їм байдуже, скільки людей в Україні гине від рук російської військової машини. Через це я суттєво підвищу тарифи, які Індія сплачує США", — написав він.

Наприкінці допису стоїть фраза "President DJT" — це свідчить, що ці слова були написані не пресслужбою президента США, а власноруч Трампом.

Реакція Індії на погрози Трампа

В Міністерстві закордонних справ Індії прокоментували погрози президента США Дональда Трампа підвищити тарифи країні за імпорт російської нафти. З відповідною заявою виступив речник МЗС Рандхір Джайсвал.

Там кажуть, що Індія почала імпортувати нафту з Росії, оскільки традиційні поставки були перенаправлені до Європи після початку війни в Україні.

"На той час Сполучені Штати активно заохочували такий імпорт з боку Індії з метою зміцнення стабільності світових енергетичних ринків", — йдеться в повідомленні.

Джайсвал зазначив, що імпорт Індії має на меті забезпечити передбачувані та доступні витрати на енергію для індійських споживачів. Це необхідність, зумовлена ситуацією на світовому ринку. Однак показово, що ті самі країни, які критикують Індію, самі ведуть торгівлю з Росією.

Він заявив, що в 2024 році Європейський Союз мав двосторонній товарообіг з Росією на суму 67,5 млрд євро. Це значно більше, ніж загальний обсяг торгівлі Індії з Росією в тому році або пізніше. Імпорт СПГ до Європи в 2024 році фактично досяг рекордних 16,5 млн тонн, перевищивши попередній рекорд у 15,21 млн тонн у 2022 році.

"Що стосується Сполучених Штатів, то вони продовжують імпортувати з Росії гексафторид урану для своєї атомної промисловості, паладій для своєї промисловості електромобілів, добрива, а також хімічні речовини. На цьому тлі націлювання на Індію є невиправданим і необґрунтованим. Як і будь-яка велика економіка, Індія вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки", — додав речник.

Допис МЗС Індії. Фото: скриншот

Нагадаємо, заступник керівника апарату Білого дому та один із найвпливовіших помічників Трампа Стівен Міллер заявив, що Індія фінансує війну Росії проти України, купуючи російську нафту.

Нещодавно Велика Британія запровадила черговий пакет санкцій проти "тіньового флоту" Росії. Нові обмеження мають знизити доходи країни-агресорки від продажу та транспортування нафти.