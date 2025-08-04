Индия покупает российскую нефть - как отреагировал Трамп

Дональд Трамп. Фото: The Associated Press

Президент США Дональд Трамп пригрозил Индии ввести высокие тарифы. Причина: страна финансирует войну России против Украины, покупая российскую нефть.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

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Сообщение Трампа. Фото: скриншот

Угрозы Трампа Индии

"Индия не только покупает огромное количество российской нефти, но и продает значительную часть приобретенной нефти на открытом рынке с большой прибылью. Им безразлично, сколько людей в Украине погибает от рук российской военной машины. Поэтому я существенно повышу тарифы, которые Индия платит США", — написал он.

В конце сообщения стоит фраза "President DJT" — это свидетельствует, что эти слова были написаны не пресс-службой президента США, а собственноручно Трампом.

Реакция Индии на угрозы Трампа

В Министерстве иностранных дел Индии прокомментировали угрозы президента США Дональда Трампа повысить тарифы стране за импорт российской нефти. С соответствующим заявлением выступил представитель МИД Рандхир Джайсвал.

Там говорят, что Индия начала импортировать нефть из России, поскольку традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала войны в Украине.

"В то время Соединенные Штаты активно поощряли такой импорт со стороны Индии с целью укрепления стабильности мировых энергетических рынков", — говорится в сообщении.

Джайсвал отметил, что импорт Индии имеет целью обеспечить предсказуемые и доступные расходы на энергию для индийских потребителей. Это необходимость, обусловленная ситуацией на мировом рынке. Однако показательно, что те же страны, которые критикуют Индию, сами ведут торговлю с Россией.

Он заявил, что в 2024 году Европейский Союз имел двусторонний товарооборот с Россией на сумму 67,5 млрд евро. Это значительно больше, чем общий объем торговли Индии с Россией в том году или позже. Импорт СПГ в Европу в 2024 году фактически достиг рекордных 16,5 млн тонн, превысив предыдущий рекорд в 15,21 млн тонн в 2022 году.

"Что касается Соединенных Штатов, то они продолжают импортировать из России гексафторид урана для своей атомной промышленности, палладий для своей промышленности электромобилей, удобрения, а также химические вещества. На этом фоне нацеливание на Индию является неоправданным и необоснованным. Как и любая крупная экономика, Индия будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", — добавил представитель.

Сообщение МИД Индии. Фото: скриншот

Напомним, заместитель руководителя аппарата Белого дома и один из самых влиятельных помощников Трампа Стивен Миллер заявил, что Индия финансирует войну России против Украины, покупая российскую нефть.

Недавно Великобритания ввела очередной пакет санкций против "теневого флота" России. Новые ограничения должны снизить доходы страны-агрессора от продажи и транспортировки нефти.