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Головна Новини дня Трамп підвищив мита до 50% для Індії за купівлю російської нафти

Трамп підвищив мита до 50% для Індії за купівлю російської нафти

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Дата публікації: 6 серпня 2025 17:12
Які мита для Індії встановив Трамп
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткового мита у 25% на товари з Індії. Таким чином мита підвищені до 50%.

Про це йдеться на сайті Білого дому у середу, 6 серпня.

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Додаткова 25% мито доповнює будь-які інші мита чи збори, однак не застосовується до вантажів, які мають спеціальні винятки, передбачені іншими указами.

"Я отримав додаткову інформацію від різних високопосадовців щодо, серед іншого, дій уряду Російської Федерації щодо ситуації в Україні. Розглянувши цю додаткову інформацію, серед іншого, я вважаю, що надзвичайний стан у країні триває, і що дії та політика уряду Російської Федерації продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", — зазначив Трамп.

Президент наголосив, що для вирішення надзвичайного стану у країні, він вважає необхідним та доцільним запровадити додаткове адвалорне мито на імпорт товарів з Індії, яка прямо чи опосередковано імпортує нафту Російської Федерації.

"На мою думку, запровадження тарифів на додаток до збереження інших заходів, дозволить ефективніше боротися з надзвичайним станом у країні", — додав він.

Трамп впевнений, що уряд Індії наразі прямо чи опосередковано імпортує нафту Російської Федерації.

Коли почнуть діяти нові мита для Індії?

Мито набирає чинності через 21 день після підписання, та застосовується до товарів, ввезених або знятих зі складу після цього часу, за винятком вантажів, що вже були в дорозі — до 17 вересня 2025 року.

Також США стежитимуть за тим, які країни імпортують російську нафту, і за потреби готуватимуть рекомендації щодо запровадження аналогічних мит проти них.

Нагадаємо, нещодавно Трамп не підтвердив, але й не заперечив можливість запровадження 100% тарифів на країни, які продовжують купувати енергоресурси у Росії. 

Також торговий представник США Джеймісон Грір прокоментував, чи будуть США знижувати мита проти деяких країн. 

США Індія Дональд Трамп нафта мита
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
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