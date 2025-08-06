Какие пошлины для Индии установил Трамп

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 25% на товары из Индии. Таким образом пошлины повышены до 50%.

Об этом говорится на сайте Белого дома в среду, 6 августа.

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Дополнительная 25% пошлина дополняет любые другие пошлины или сборы, однако не применяется к грузам, которые имеют специальные исключения, предусмотренные другими указами.

"Я получил дополнительную информацию от различных высокопоставленных чиновников относительно, среди прочего, действий правительства Российской Федерации по ситуации в Украине. Рассмотрев эту дополнительную информацию, среди прочего, я считаю, что чрезвычайное положение в стране продолжается, и что действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", — отметил Трамп.

Президент подчеркнул, что для решения чрезвычайного положения в стране, он считает необходимым и целесообразным ввести дополнительную адвалорную пошлину на импорт товаров из Индии, которая прямо или косвенно импортирует нефть Российской Федерации.

"По моему мнению, введение тарифов в дополнение к сохранению других мер, позволит эффективнее бороться с чрезвычайным положением в стране", — добавил он.

Трамп уверен, что правительство Индии сейчас прямо или косвенно импортирует нефть Российской Федерации.

Когда начнут действовать новые пошлины для Индии?

Пошлина вступает в силу через 21 день после подписания, и применяется к товарам, ввезенных или снятых со склада после этого времени, за исключением грузов, которые уже были в пути — до 17 сентября 2025 года.

Также США будут следить за тем, какие страны импортируют российскую нефть, и при необходимости будут готовить рекомендации по введению аналогичных пошлин против них.

Напомним, недавно Трамп не подтвердил, но и не отрицал возможность введения 100% тарифов на страны, которые продолжают покупать энергоресурсы у России.

Также торговый представитель США Джеймисон Грир прокомментировал, будут ли США снижать пошлины против некоторых стран.