Чи переглянуть США запроваджені мита

У США пояснили, чи знизить Трамп нещодавно запроваджені мита
Список оновлених мит проти країн, які днями опублікував Білий дім, найімовірніше, залишаться чинними, а не будуть знижені в рамках переговорів, які тривають. Багато з цих нових тарифів встановлюються відповідно до угод.
Про це заявив торговий представник США Джеймісон Грір, передає Reuters.
Переговори щодо зниження мит США
Гріг нагадує, що після повернення до Білого дому Президент США Дональд Трамп оголосив про мита проти десятків країн світу, які незабаром призупинив і знизив до 10% базового мита, щоб проводити торговельні переговори та укласти угоди.
Хоча під час цих переговорів США знизили деякі ставки порівняно з початковими цифрами, проте, за словами Гріра, ситуація з останнім пакетом мита вже інша, і вони не змінюватимуться.
"Багато з них встановлюються відповідно до угод. Деякі з цих угод оголошуються, деякі ні, а треті залежать від рівня дефіциту або профіциту торговельного балансу, який може бути в нас із цією країною. Ці тарифні ставки, по суті, фіксовані", — заявив він.
Нагадаємо, 31 липня Білий дім опублікував нові ставки взаємних мит, які охоплюють імпорт із низки країн — торгових партнерів США. Мита спрямовані на скорочення торгового дефіциту і збільшення доходів.
Нові адвалорні ставки США оголосили для 67 країн, Європейського Союзу і Фолклендських островів. Їх почнуть застосовувати 7-8 серпня, за деякими винятками. Не пощастило Сирії — для неї встановили найвище мито — 41% (показник не змінився з квітня, коли президент США заявив, що накладе взаємні ставки на імпорт товарів з усіх країн світу).
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