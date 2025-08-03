Чи переглянуть США запроваджені мита

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Список оновлених мит проти країн, які днями опублікував Білий дім, найімовірніше, залишаться чинними, а не будуть знижені в рамках переговорів, які тривають. Багато з цих нових тарифів встановлюються відповідно до угод.

Про це заявив торговий представник США Джеймісон Грір, передає Reuters.

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Переговори щодо зниження мит США

Гріг нагадує, що після повернення до Білого дому Президент США Дональд Трамп оголосив про мита проти десятків країн світу, які незабаром призупинив і знизив до 10% базового мита, щоб проводити торговельні переговори та укласти угоди.

Хоча під час цих переговорів США знизили деякі ставки порівняно з початковими цифрами, проте, за словами Гріра, ситуація з останнім пакетом мита вже інша, і вони не змінюватимуться.

"Багато з них встановлюються відповідно до угод. Деякі з цих угод оголошуються, деякі ні, а треті залежать від рівня дефіциту або профіциту торговельного балансу, який може бути в нас із цією країною. Ці тарифні ставки, по суті, фіксовані", — заявив він.

Нагадаємо, 31 липня Білий дім опублікував нові ставки взаємних мит, які охоплюють імпорт із низки країн — торгових партнерів США. Мита спрямовані на скорочення торгового дефіциту і збільшення доходів.

Нові адвалорні ставки США оголосили для 67 країн, Європейського Союзу і Фолклендських островів. Їх почнуть застосовувати 7-8 серпня, за деякими винятками. Не пощастило Сирії — для неї встановили найвище мито — 41% (показник не змінився з квітня, коли президент США заявив, що накладе взаємні ставки на імпорт товарів з усіх країн світу).