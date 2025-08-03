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В США объяснили, снизит ли Трамп недавно введенные пошлины

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 23:28
Пересмотрят ли США введенные пошлины
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Список обновленных пошлин против стран, которые на днях опубликовал Белый дом, вероятнее всего, останутся в силе, а не будут снижены в рамках продолжающихся переговоров. Многие из этих новых тарифов устанавливаются в соответствии с соглашениями.

Об этом заявил торговый представитель США Джеймисон Грир, передает Reuters.

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Григ напоминает, что после возвращения в Белый дом Президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах против десятков стран мира, которые вскоре приостановил и снизил до 10% базовой пошлины, чтобы проводить торговые переговоры и заключить сделки.

Хотя во время этих переговоров США снизили некоторые ставки по сравнению с первоначальными цифрами, однако, по словам Грира, ситуация с последним пакетом пошлин уже другая и они не будут меняться.

"Многие из них устанавливаются в соответствии с соглашениями. Некоторые из этих соглашений объявляются, некоторые нет, а третьи зависят от уровня дефицита или профицита торгового баланса, который может быть у нас с этой страной. Эти тарифные ставки, по сути, фиксированные", — заявил он.

Напомним, 31 июля Белый дом опубликовал новые ставки взаимных пошлин, которые охватывают импорт из ряда стран — торговых партнеров США. Пошлины направлены на сокращение торгового дефицита и увеличение доходов.

Новые адвалорные ставки США объявили для 67 стран, Европейского Союза и Фолклендских островов. Их начнут применять 7-8 августа, за некоторыми исключениями. Не повезло Сирии — для нее установили самую высокую пошлину 41% (показатель не изменился с апреля, когда президент США заявил, что наложит взаимные ставки на импорт товаров из всех стран мира).

США переговоры Дональд Трамп соглашение пошлины
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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