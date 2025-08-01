Повний список мит Трампа проти країн 1 серпня

Білий дім опублікував повний список нових мит Трампа
У четвер, 31 липня, Білий дім опублікував нові ставки взаємних мит, які охоплюють імпорт із низки країн — торгових партнерів США. Мита спрямовані на скорочення торгового дефіциту і збільшення доходів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Повний список мит Трампа
Як повідомляється, переглянуті мита набудуть чинності через 7 днів о 00:01 за вашингтонським часом.
Мінімальну ставку мит на імпорт з більшості країн, які не перераховані нижче, встановлено на рівні 10%.
Водночас товари, які, як було встановлено, перевантажуються з метою ухилення від більш високих ставок, обкладатимуться додатковими зборами.
Деякі країни, включно з Китаєм, Канадою та Мексикою, перебувають на різних торгових шляхах і підпадають під дію інших постанов.
Що ж стосується повного списку оновлених мит, він виглядає таким чином:
- Афганістан — 15%;
- Алжир — 30%;
- Ангола — 15%;
- Бангладеш — 20%;
- Болівія — 15%;
- Боснія і Герцеговина — 30%;
- Ботсвана — 15%;
- Бразилія — 10%;
- Бруней — 25%;
- Камбоджа — 19%;
- Камерун — 15%;
- Чад — 15%;
- Коста-Ріка — 15%;
- Берег Слонової Кістки — 15%;
- Демократична Республіка Конго — 15%;
- Еквадор — 15%;
- Екваторіальна Гвінея — 15%;
- Європейський Союз — 15%;
- Фолклендські острови — 10%;
- Фіджі — 15%;
- Гана — 15%;
- Гайана — 15%;
- Ісландія — 15%;
- Індія — 25%;
- Індонезія — 19%;
- Ірак — 35%;
- Ізраїль — 15%;
- Японія — 15%;
- Йорданія — 15%;
- Казахстан — 15%;
- Лаос — 15%;
- Лесото — 15%;
- Лівія — 30%;
- Ліхтенштейн — 15%;
- Мадагаскар — 15%;
- Малаві — 15%;
- Малайзія — 19%;
- Маврикій — 15%;
- Молдова — 25%;
- Мозамбік — 15%;
- М'янма — 40%;
- Намібія — 15%;
- Науру — 15%;
- Нова Зеландія — 15%;
- Нікарагуа — 18%;
- Нігерія — 15%;
- Північна Македонія — 15%;
- Норвегія — 15%;
- Пакистан — 19%;
- Папуа-Нова Гвінея — 15%;
- Філіппіни — 19%;
- Сербія — 35%;
- ПАР — 30%;
- Південна Корея — 15%;
- Шрі-Ланка — 20%;
- Швейцарія — 39%;
- Сирія — 41%;
- Тайвань — 20%;
- Таїланд — 19%;
- Тринідад і Тобаго — 15%;
- Туніс — 25%;
- Туреччина — 15%;
- Уганда — 15%;
- Велика Британія — 10%;
- Вануату — 15%;
- Венесуела — 15%;
- В'єтнам — 20%;
- Замбія — 15%;
- Зімбабве — 15%.
Нагадаємо, що в четвер президент США Дональд Трамп підтвердив, що збирається запровадити проти Росії санкції, якщо через 8 днів не буде миру в Україні. Він підкреслив, що дії Росії (маючи на увазі обстріли) огидні.
Також ми писали, що Трамп пригрозив колишньому президенту США Бараку Обамі кримінальним розслідуванням. Причиною стали заяви про втручання РФ у вибори 2016 року.
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