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Білий дім опублікував повний список нових мит Трампа

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 05:15
Повний список мит Трампа проти країн 1 серпня
Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

У четвер, 31 липня, Білий дім опублікував нові ставки взаємних мит, які охоплюють імпорт із низки країн — торгових партнерів США. Мита спрямовані на скорочення торгового дефіциту і збільшення доходів.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Повний список мит Трампа

Як повідомляється, переглянуті мита набудуть чинності через 7 днів о 00:01 за вашингтонським часом.

Мінімальну ставку мит на імпорт з більшості країн, які не перераховані нижче, встановлено на рівні 10%.

Водночас товари, які, як було встановлено, перевантажуються з метою ухилення від більш високих ставок, обкладатимуться додатковими зборами.

Деякі країни, включно з Китаєм, Канадою та Мексикою, перебувають на різних торгових шляхах і підпадають під дію інших постанов.

Що ж стосується повного списку оновлених мит, він виглядає таким чином:

  • Афганістан — 15%;
  • Алжир — 30%;
  • Ангола — 15%;
  • Бангладеш — 20%;
  • Болівія — 15%;
  • Боснія і Герцеговина — 30%;
  • Ботсвана — 15%;
  • Бразилія — 10%;
  • Бруней — 25%;
  • Камбоджа — 19%;
  • Камерун — 15%;
  • Чад — 15%;
  • Коста-Ріка — 15%;
  • Берег Слонової Кістки — 15%;
  • Демократична Республіка Конго — 15%;
  • Еквадор — 15%;
  • Екваторіальна Гвінея — 15%;
  • Європейський Союз — 15%;
  • Фолклендські острови — 10%;
  • Фіджі — 15%;
  • Гана — 15%;
  • Гайана — 15%;
  • Ісландія — 15%;
  • Індія — 25%;
  • Індонезія — 19%;
  • Ірак — 35%;
  • Ізраїль — 15%;
  • Японія — 15%;
  • Йорданія — 15%;
  • Казахстан — 15%;
  • Лаос — 15%;
  • Лесото — 15%;
  • Лівія — 30%;
  • Ліхтенштейн — 15%;
  • Мадагаскар — 15%;
  • Малаві — 15%;
  • Малайзія — 19%;
  • Маврикій — 15%;
  • Молдова — 25%;
  • Мозамбік — 15%;
  • М'янма — 40%;
  • Намібія — 15%;
  • Науру — 15%;
  • Нова Зеландія — 15%;
  • Нікарагуа — 18%;
  • Нігерія — 15%;
  • Північна Македонія — 15%;
  • Норвегія — 15%;
  • Пакистан — 19%;
  • Папуа-Нова Гвінея — 15%;
  • Філіппіни — 19%;
  • Сербія — 35%;
  • ПАР — 30%;
  • Південна Корея — 15%;
  • Шрі-Ланка — 20%;
  • Швейцарія — 39%;
  • Сирія — 41%;
  • Тайвань — 20%;
  • Таїланд — 19%;
  • Тринідад і Тобаго — 15%;
  • Туніс — 25%;
  • Туреччина — 15%;
  • Уганда — 15%;
  • Велика Британія — 10%;
  • Вануату — 15%;
  • Венесуела — 15%;
  • В'єтнам — 20%;
  • Замбія — 15%;
  • Зімбабве — 15%.

Нагадаємо, що в четвер президент США Дональд Трамп підтвердив, що збирається запровадити проти Росії санкції, якщо через 8 днів не буде миру в Україні. Він підкреслив, що дії Росії (маючи на увазі обстріли) огидні.

Також ми писали, що Трамп пригрозив колишньому президенту США Бараку Обамі кримінальним розслідуванням. Причиною стали заяви про втручання РФ у вибори 2016 року.

тарифи США Дональд Трамп гроші доходи мита
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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