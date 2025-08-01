Повний список мит Трампа проти країн 1 серпня

Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

У четвер, 31 липня, Білий дім опублікував нові ставки взаємних мит, які охоплюють імпорт із низки країн — торгових партнерів США. Мита спрямовані на скорочення торгового дефіциту і збільшення доходів.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Повний список мит Трампа

Як повідомляється, переглянуті мита набудуть чинності через 7 днів о 00:01 за вашингтонським часом.

Мінімальну ставку мит на імпорт з більшості країн, які не перераховані нижче, встановлено на рівні 10%.

Водночас товари, які, як було встановлено, перевантажуються з метою ухилення від більш високих ставок, обкладатимуться додатковими зборами.

Деякі країни, включно з Китаєм, Канадою та Мексикою, перебувають на різних торгових шляхах і підпадають під дію інших постанов.

Що ж стосується повного списку оновлених мит, він виглядає таким чином:

Афганістан — 15%;

Алжир — 30%;

Ангола — 15%;

Бангладеш — 20%;

Болівія — 15%;

Боснія і Герцеговина — 30%;

Ботсвана — 15%;

Бразилія — 10%;

Бруней — 25%;

Камбоджа — 19%;

Камерун — 15%;

Чад — 15%;

Коста-Ріка — 15%;

Берег Слонової Кістки — 15%;

Демократична Республіка Конго — 15%;

Еквадор — 15%;

Екваторіальна Гвінея — 15%;

Європейський Союз — 15%;

Фолклендські острови — 10%;

Фіджі — 15%;

Гана — 15%;

Гайана — 15%;

Ісландія — 15%;

Індія — 25%;

Індонезія — 19%;

Ірак — 35%;

Ізраїль — 15%;

Японія — 15%;

Йорданія — 15%;

Казахстан — 15%;

Лаос — 15%;

Лесото — 15%;

Лівія — 30%;

Ліхтенштейн — 15%;

Мадагаскар — 15%;

Малаві — 15%;

Малайзія — 19%;

Маврикій — 15%;

Молдова — 25%;

Мозамбік — 15%;

М'янма — 40%;

Намібія — 15%;

Науру — 15%;

Нова Зеландія — 15%;

Нікарагуа — 18%;

Нігерія — 15%;

Північна Македонія — 15%;

Норвегія — 15%;

Пакистан — 19%;

Папуа-Нова Гвінея — 15%;

Філіппіни — 19%;

Сербія — 35%;

ПАР — 30%;

Південна Корея — 15%;

Шрі-Ланка — 20%;

Швейцарія — 39%;

Сирія — 41%;

Тайвань — 20%;

Таїланд — 19%;

Тринідад і Тобаго — 15%;

Туніс — 25%;

Туреччина — 15%;

Уганда — 15%;

Велика Британія — 10%;

Вануату — 15%;

Венесуела — 15%;

В'єтнам — 20%;

Замбія — 15%;

Зімбабве — 15%.

Нагадаємо, що в четвер президент США Дональд Трамп підтвердив, що збирається запровадити проти Росії санкції, якщо через 8 днів не буде миру в Україні. Він підкреслив, що дії Росії (маючи на увазі обстріли) огидні.

Також ми писали, що Трамп пригрозив колишньому президенту США Бараку Обамі кримінальним розслідуванням. Причиною стали заяви про втручання РФ у вибори 2016 року.