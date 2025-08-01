Полный список пошлин Трампа против стран 1 августа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

В четверг, 31 июля, Белый дом опубликовал новые ставки взаимных пошлин, которые охватывают импорт из ряда стран — торговых партнеров США. Пошлины направлены на сокращение торгового дефицита и увеличение доходов.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Как сообщается, пересмотренные пошлины вступят в силу через 7 дней в 00:01 по вашингтонскому времени.

Минимальная ставка пошлин на импорт из большинства стран, которые не перечислены ниже, установлена на уровне 10%.

В то же время товары, которые, как было установлено, перегружаются с целью уклонение от более высоких ставок, будут облагаться дополнительными сборами.

Некоторые страны, включая Китай, Канаду и Мексику, находятся на разных торговых путях и подпадают под действие других постановлений.

Что же касается полного списка обновленных пошлин, он выглядит таким образом:

Афганистан — 15%;

Алжир — 30%;

Ангола — 15%;

Бангладеш — 20%;

Боливия — 15%;

Босния и Герцеговина — 30%;

Ботсвана — 15%;

Бразилия — 10%;

Бруней — 25%;

Камбоджа — 19%;

Камерун — 15%;

Чад — 15%;

Коста-Рика — 15%;

Берег Слоновой Кости — 15%;

Демократическая Республика Конго — 15%;

Эквадор — 15%;

Экваториальная Гвинея — 15%;

Европейский Союз — 15%;

Фолклендские острова — 10%;

Фиджи — 15%;

Гана — 15%;

Гайана — 15%;

Исландия — 15%;

Индия — 25%;

Индонезия — 19%;

Ирак — 35%;

Израиль — 15%;

Япония — 15%;

Иордания — 15%;

Казахстан — 15%;

Лаос — 15%;

Лесото — 15%;

Ливия — 30%;

Лихтенштейн — 15%;

Мадагаскар — 15%;

Малави — 15%;

Малайзия — 19%;

Маврикий — 15%;

Молдова — 25%;

Мозамбик — 15%;

Мьянма — 40%;

Намибия — 15%;

Науру — 15%;

Новая Зеландия — 15%;

Никарагуа — 18%;

Нигерия — 15%;

Северная Македония — 15%;

Норвегия — 15%;

Пакистан — 19%;

Папуа-Новая Гвинея — 15%;

Филиппины — 19%;

Сербия — 35%;

ЮАР — 30%;

Южная Корея — 15%;

Шри-Ланка — 20%;

Швейцария — 39%;

Сирия — 41%;

Тайвань — 20%;

Таиланд — 19%;

Тринидад и Тобаго — 15%;

Тунис — 25%;

Турция — 15%;

Уганда — 15%;

Великобритания — 10%;

Вануату — 15%;

Венесуэла — 15%;

Вьетнам — 20%;

Замбия — 15%;

Зимбабве — 15%.

Напомним, что в четверг президент США Дональд Трамп подтвердил, что собирается ввести против России санкции, если через 8 дней не будет мира в Украине. Он подчеркнул, что действия России (имея ввиду обстрелы) отвратительны.

Также мы писали, что Трамп пригрозил бывшему президенту США Бараку Обаме криминальным расследованием. Причиной стали заявления о вмешательстве РФ в выборы 2016 года.