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Белый дом опубликовал полный список новых пошлин Трампа

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 05:15
Полный список пошлин Трампа против стран 1 августа
Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

В четверг, 31 июля, Белый дом опубликовал новые ставки взаимных пошлин, которые охватывают импорт из ряда стран — торговых партнеров США. Пошлины направлены на сокращение торгового дефицита и увеличение доходов.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Как сообщается, пересмотренные пошлины вступят в силу через 7 дней в 00:01 по вашингтонскому времени.

Минимальная ставка пошлин на импорт из большинства стран, которые не перечислены ниже, установлена на уровне 10%.

В то же время товары, которые, как было установлено, перегружаются с целью уклонение от более высоких ставок, будут облагаться дополнительными сборами.

Некоторые страны, включая Китай, Канаду и Мексику, находятся на разных торговых путях и подпадают под действие других постановлений.

Что же касается полного списка обновленных пошлин, он выглядит таким образом:

  • Афганистан — 15%;
  • Алжир — 30%;
  • Ангола — 15%;
  • Бангладеш — 20%;
  • Боливия — 15%;
  • Босния и Герцеговина — 30%;
  • Ботсвана — 15%;
  • Бразилия — 10%;
  • Бруней — 25%;
  • Камбоджа — 19%;
  • Камерун — 15%;
  • Чад — 15%;
  • Коста-Рика — 15%;
  • Берег Слоновой Кости — 15%;
  • Демократическая Республика Конго — 15%;
  • Эквадор — 15%;
  • Экваториальная Гвинея — 15%;
  • Европейский Союз — 15%;
  • Фолклендские острова — 10%;
  • Фиджи — 15%;
  • Гана — 15%;
  • Гайана — 15%;
  • Исландия — 15%;
  • Индия — 25%;
  • Индонезия — 19%;
  • Ирак — 35%;
  • Израиль — 15%;
  • Япония — 15%;
  • Иордания — 15%;
  • Казахстан — 15%;
  • Лаос — 15%;
  • Лесото — 15%;
  • Ливия — 30%;
  • Лихтенштейн — 15%;
  • Мадагаскар — 15%;
  • Малави — 15%;
  • Малайзия — 19%;
  • Маврикий — 15%;
  • Молдова — 25%;
  • Мозамбик — 15%;
  • Мьянма — 40%;
  • Намибия — 15%;
  • Науру — 15%;
  • Новая Зеландия — 15%;
  • Никарагуа — 18%;
  • Нигерия — 15%;
  • Северная Македония — 15%;
  • Норвегия — 15%;
  • Пакистан — 19%;
  • Папуа-Новая Гвинея — 15%;
  • Филиппины — 19%;
  • Сербия — 35%;
  • ЮАР — 30%;
  • Южная Корея — 15%;
  • Шри-Ланка — 20%;
  • Швейцария — 39%;
  • Сирия — 41%;
  • Тайвань — 20%;
  • Таиланд — 19%;
  • Тринидад и Тобаго — 15%;
  • Тунис — 25%;
  • Турция — 15%;
  • Уганда — 15%;
  • Великобритания — 10%;
  • Вануату — 15%;
  • Венесуэла — 15%;
  • Вьетнам — 20%;
  • Замбия — 15%;
  • Зимбабве — 15%.

Напомним, что в четверг президент США Дональд Трамп подтвердил, что собирается ввести против России санкции, если через 8 дней не будет мира в Украине. Он подчеркнул, что действия России (имея ввиду обстрелы) отвратительны.

Также мы писали, что Трамп пригрозил бывшему президенту США Бараку Обаме криминальным расследованием. Причиной стали заявления о вмешательстве РФ в выборы 2016 года.

тарифы США Дональд Трамп деньги доходы пошлины
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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