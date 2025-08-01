Полный список пошлин Трампа против стран 1 августа

Белый дом опубликовал полный список новых пошлин Трампа
В четверг, 31 июля, Белый дом опубликовал новые ставки взаимных пошлин, которые охватывают импорт из ряда стран — торговых партнеров США. Пошлины направлены на сокращение торгового дефицита и увеличение доходов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Полный список пошлин Трампа
Как сообщается, пересмотренные пошлины вступят в силу через 7 дней в 00:01 по вашингтонскому времени.
Минимальная ставка пошлин на импорт из большинства стран, которые не перечислены ниже, установлена на уровне 10%.
В то же время товары, которые, как было установлено, перегружаются с целью уклонение от более высоких ставок, будут облагаться дополнительными сборами.
Некоторые страны, включая Китай, Канаду и Мексику, находятся на разных торговых путях и подпадают под действие других постановлений.
Что же касается полного списка обновленных пошлин, он выглядит таким образом:
- Афганистан — 15%;
- Алжир — 30%;
- Ангола — 15%;
- Бангладеш — 20%;
- Боливия — 15%;
- Босния и Герцеговина — 30%;
- Ботсвана — 15%;
- Бразилия — 10%;
- Бруней — 25%;
- Камбоджа — 19%;
- Камерун — 15%;
- Чад — 15%;
- Коста-Рика — 15%;
- Берег Слоновой Кости — 15%;
- Демократическая Республика Конго — 15%;
- Эквадор — 15%;
- Экваториальная Гвинея — 15%;
- Европейский Союз — 15%;
- Фолклендские острова — 10%;
- Фиджи — 15%;
- Гана — 15%;
- Гайана — 15%;
- Исландия — 15%;
- Индия — 25%;
- Индонезия — 19%;
- Ирак — 35%;
- Израиль — 15%;
- Япония — 15%;
- Иордания — 15%;
- Казахстан — 15%;
- Лаос — 15%;
- Лесото — 15%;
- Ливия — 30%;
- Лихтенштейн — 15%;
- Мадагаскар — 15%;
- Малави — 15%;
- Малайзия — 19%;
- Маврикий — 15%;
- Молдова — 25%;
- Мозамбик — 15%;
- Мьянма — 40%;
- Намибия — 15%;
- Науру — 15%;
- Новая Зеландия — 15%;
- Никарагуа — 18%;
- Нигерия — 15%;
- Северная Македония — 15%;
- Норвегия — 15%;
- Пакистан — 19%;
- Папуа-Новая Гвинея — 15%;
- Филиппины — 19%;
- Сербия — 35%;
- ЮАР — 30%;
- Южная Корея — 15%;
- Шри-Ланка — 20%;
- Швейцария — 39%;
- Сирия — 41%;
- Тайвань — 20%;
- Таиланд — 19%;
- Тринидад и Тобаго — 15%;
- Тунис — 25%;
- Турция — 15%;
- Уганда — 15%;
- Великобритания — 10%;
- Вануату — 15%;
- Венесуэла — 15%;
- Вьетнам — 20%;
- Замбия — 15%;
- Зимбабве — 15%.
Напомним, что в четверг президент США Дональд Трамп подтвердил, что собирается ввести против России санкции, если через 8 дней не будет мира в Украине. Он подчеркнул, что действия России (имея ввиду обстрелы) отвратительны.
Также мы писали, что Трамп пригрозил бывшему президенту США Бараку Обаме криминальным расследованием. Причиной стали заявления о вмешательстве РФ в выборы 2016 года.
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