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Головна Новини дня Трамп висловився про 100% тарифи проти Росії

Трамп висловився про 100% тарифи проти Росії

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 09:45
Трамп уникнув прямої відповіді щодо тарифів на союзників РФ
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп не підтвердив, але й не заперечив можливість запровадження 100% тарифів на країни, які продовжують купувати енергоресурси у Росії. На відповідне запитання репортера він відповів обережно, уникаючи конкретних цифр.

Про це Дональд Трамп заявив під час розмови з журналістами.

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Трамп не дав конкретики щодо мита

"Я ніколи не називав відсоток", — зазначив Трамп, додавши, що остаточне рішення ще не ухвалене.

За його словами, найближчим часом відбудеться зустріч із представниками Росії, і результати цих переговорів можуть вплинути на подальші кроки Вашингтона.

"Побачимо, що станеться. Ми приймемо рішення в той час", — підсумував американський лідер.

Таким чином, питання посилення потенційного тарифного тиску на союзників або нейтральні країни, які не припинили торгівлю з РФ у сфері енергетики, залишається відкритим.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп пригрозив Індії новими митами — у країні відреагували на його заяву. 

А торговий представник США Джеймісон Грір прокоментував, чи будуть знижувати мита проти деяких країн. 

США Дональд Трамп мито Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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