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Главная Новости дня Трамп высказался о 100% тарифах против России

Трамп высказался о 100% тарифах против России

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 09:45
Трамп избежал прямого ответа относительно тарифов на союзников РФ
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп не подтвердил, но и не отрицает возможность введения 100% тарифов на страны, которые продолжают покупать энергоресурсы у России. На соответствующий вопрос репортера он ответил осторожно, избегая конкретных цифр.

Об этом Дональд Трамп заявил во время разговора с журналистами.

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"Я никогда не называл процент", — отметил Трамп, добавив, что окончательное решение еще не принято.

По его словам, в ближайшее время состоится встреча с представителями России, и результаты этих переговоров могут повлиять на дальнейшие шаги Вашингтона.

"Посмотрим, что произойдет. Мы примем решение в то время", — подытожил американский лидер.

Таким образом, вопрос усиления потенциального тарифного давления на союзников или нейтральные страны, которые не прекратили торговлю с РФ в сфере энергетики, остается открытым.

Напомним, недавно Дональд Трамп пригрозил Индии новыми пошлинами — в стране отреагировали на его заявление.

А торговый представитель США Джеймисон Грир прокомментировал, будут ли снижать пошлины против некоторых стран.

США Дональд Трамп пошлина Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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