Главная Новости дня Швейцария присоединилась к 18-му пакету санкций ЕС против России

Швейцария присоединилась к 18-му пакету санкций ЕС против России

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 13:06
Швейцария присоединилась к 18-му пакету санкций ЕС и снизила цену на нефть РФ
Федеральный дворец в Швейцарии. Фото: Wikimedia Commons

Швейцария ввела дополнительные ограничения против России, присоединившись к 18-му пакету санкций Европейского Союза. Одним из решений стало снижение предельной цены на российскую сырую нефть до 47,60 доллара за баррель.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на правительство Швейцарии.

Читайте также:

Швейцария ввела дополнительные санкции

Под санкции попали еще 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. Для них предусмотрено замораживание активов, а также запрет на въезд и транзит через территорию Швейцарии.

Среди подсанкционных есть российские и международные компании, которые управляют судами так называемого "теневого флота", занимаются торговлей российской нефтью или участвуют в военных проектах РФ.

Кроме этого, ограничения распространены на восемь белорусских предприятий оборонной промышленности и на семь физических и три юридических лица из Молдовы.

Напомним, недавно Владимир Зеленский ввел санкции против российских энергокомпаний.

А недавно американский сенатор Линди Грэм упрекнул ЕС за то, что они покупают нефть в Индии, которую в свою очередь завезли из России.

санкции против России Беларусь санкции Молдова Швейцария нефть
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
