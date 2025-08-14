Переговоры Трампа с Зеленским и Путиным — примут ли участие лидеры ЕС

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп ожидает проведения трехсторонней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным. Он предполагает, что к саммиту могут быть привлечены и другие мировые лидеры.

Об этом президент США заявил во время пресс-конференции в Белом доме в четверг, 14 августа.

Что сказал Трамп о трехсторонней встрече

Накануне встречи с российским диктатором на Аляске, американский президент подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее проведение трехстороннего диалога. Кроме того, к саммиту могут присоединиться с представители европейских стран.

По мнению Трампа, эта встреча с Зеленским и Путиным будет иметь большее значение, чем его завтрашние переговоры с российским президентом.

"Завтра у нас встреча с Путиным. Думаю, она будет удачной. Но важнее вторая встреча между Путиным, Зеленским и мной. Возможно, мы пригласим некоторых европейских лидеров, а возможно и нет. Посмотрим, что из этого получится", — сказал Трамп.

