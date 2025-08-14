Переговори на Алясці — Трамп вважає, що Путін готовий до угоди про завершення війни в Україні

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп озвучив свої очікування від зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Глава Білого дому вважає, що у Кремлі готові до домовленостей, однак сумнівається у негайному припиненні вогню з боку РФ.

Про це він заявив у інтерв'ю Fox News Radio у четвер, 14 серпня.

Трамп вважає, що Путін готовий до угоди

Напередодні саміту американський президент заявив про те, що прагне досягти миру в Україні та буде представляти інтереси "багатьох людей, яких вбивають".

"Я їду туди, представляючи багатьох людей, особливо тих, кого вбивають без потреби, п'ять-сім тисяч солдатів щотижня. Вони не американці, але це життя, душі. Я зупинив шість воєн цього року. Знаєте, це мало бути легко, але так ніколи не буває. Це виявилося, мабуть, найскладнішим. Я зупинив одну, що тривала 35 років, одну в Конго з Руандою 31 рік, а ця триває 3,5 роки. Я не задоволений. Це безглуздя, і я збираюся це зупинити", — сказав Трамп.

Президент США вважає, що у Кремлі вже готові до укладання домовленостей, зокрема, через вплив санкцій. Однак, при цьому Трамп не впевнений, що Росія припинить вогонь одразу після зустрічі.

"Знаєте, я не впевнений, що ми досягнемо негайного припинення вогню, але думаю, що це відбудеться. Розумієте, мене більше цікавить негайна мирна угода, швидке досягнення миру", — сказав Трамп.

Крім того, він вважає, що завтрашня зустріч на Алясці має стати кроком до наступних переговорів. Після саміту Трамп пообіцяв зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському щодо проведення наступної зустрічі, вже за його участі.

"Завтра ми зустрінемось, а далі проведемо другу зустріч, щоб домовитися", — додав американський президент.

Трамп повідомив, що наразі розглядають три можливі локації для наступної зустрічі. Якщо вдасться досягти домовленостей із Путіним, він одразу зателефонує Зеленському та лідерам європейських країн. Водночас президент США наголосив, що у разі невдалих переговорів він не планує телефонувати нікому.

"Існує 25% ймовірність, що ця зустріч не буде успішною і в цьому випадку я повернуся до управління країною", — сказав американський лідер.

На запитання про можливість проведення спільної пресконференції з Путіним Трамп відповів, що таке питання поки не обговорювали.

