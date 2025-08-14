Гарантія безпеки для України — Трамп проти включення НАТО

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО не повинно бути частиною гарантій безпеки для України. Це важливий аргумент для Росії.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон після відеоконференції з Трампом, передає Le Monde.

Реклама

Читайте також:

Позиція Трампа щодо НАТО в гарантіях безпеки

Макрон розповів, що Трамп чітко висловив позицію з приводу того, що НАТО не повинно бути частиною гарантій безпеки для України, адже це "важливий аргумент для Росії".

"Президент Трамп чітко висловив це саме такими словами. Він навіть сказав речі, які дуже важливі для мене: той факт, що НАТО не має бути частиною цих гарантій безпеки, і ми знаємо, що це сильний аргумент, особливо для російської сторони", — поділився президент Франції.

Водночас американський лідер вважає, що США і всі союзники мають увійти в ці гарантії.

Крім того, Макрон додав, що під час зустрічі з Путіним на Алясці Трамп хоче домогтися припинення вогню.

"Ми підтримуємо цю ініціативу, так само як і обмін полоненими та звільнення дітей", — глава Франції.

Нагадаємо, 13 серпня Зеленський заявив, що Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки.

Водночас Politico повідомляло, які гарантії безпеки пропонує для України Трамп. Президент наголосив, що вони не передбачатимуть прямого постачання зброї чи військових з боку Вашингтона.