Трамп озвучив умови гарантій безпеки для України

Дональд Трамп під час онлайн-зустрічі з європейськими та українськими лідерами заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні гарантії безпеки, якщо буде досягнуто припинення вогню. Водночас президент наголосив, що ці гарантії не передбачатимуть прямого постачання зброї чи військових з боку Вашингтона.

США готові надати гарантії безпеки за умови припинення вогню

Президент Дональд Трамп під час віртуальної зустрічі, організованої Німеччиною, заявив європейським та українським лідерам, що США можуть допомогти Києву у стримуванні майбутньої агресії Росії, якщо буде досягнуто припинення вогню. За словами джерела, обізнаного з розмовою, він підкреслив, що такі зобов'язання не будуть частиною НАТО.

Відкритість Трампа до ідеї гарантій безпеки, на які чекають в Україні та Європі, викликала обережний оптимізм серед європейських чиновників напередодні його зустрічі з Володимиром Путіним. Однак він не уточнив, що саме мається на увазі під цими гарантіями, обговоривши лише загальні принципи. Британський чиновник зазначив, що Трамп визнає необхідність американської участі в остаточному врегулюванні конфлікту.

Обмежена підтримка та позиція щодо зброї

Якими б не були гарантії, Трамп чітко дав зрозуміти, що США не постачатимуть зброю чи війська безпосередньо Україні. Натомість Вашингтон готовий продавати озброєння європейським країнам, які передаватимуть його Києву. За оцінками, ці постачання будуть обмеженими, що може розчарувати тих, хто прагне більш рішучих кроків для стримування Росії після завершення бойових дій.

Європейські та українські чиновники зазначають, що Трамп врахував їхні поради та прагне припинення вогню, але вони непокояться, що відбудеться після його особистої зустрічі з Путіним. Хоча Європа розглядає варіанти створення власної коаліції сухопутних військ для захисту мирної угоди, вона хоче заручитися підтримкою США. Попри попередню позицію до летальної допомоги Україні, Трамп дозволив Європі купувати американську зброю для Києва, щоб посилити тиск на Москву та спонукати її до переговорів.

Нагадаємо, що американський президент Дональд Трамп заявив, що намагався переконати російського лідера припинити вбивства мирного населення, однак ці зусилля не дали результату.

Раніше ми також інформували, що Трамп попередив, що у разі відмови Путіна погодитися на припинення бойових дій, Росія зіткнеться з рішучими кроками з боку США.