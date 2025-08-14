Трамп озвучил условия гарантий безопасности для Украины

Дональд Трамп. Фото: History.com

Дональд Трамп во время онлайн-встречи с европейскими и украинскими лидерами заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности, если будет достигнуто прекращение огня. В то же время президент подчеркнул, что эти гарантии не будут предусматривать прямых поставок оружия или военных со стороны Вашингтона.

Об этом сообщает Politico.

США готовы предоставить гарантии безопасности при условии прекращения огня

Президент Дональд Трамп во время виртуальной встречи, организованной Германией, заявил европейским и украинским лидерам, что США могут помочь Киеву в сдерживании будущей агрессии России, если будет достигнуто прекращение огня. По словам источника, знакомого с разговором, он подчеркнул, что такие обязательства не будут частью НАТО.

Открытость Трампа к идее гарантий безопасности, которых ждут в Украине и Европе, вызвала осторожный оптимизм среди европейских чиновников накануне его встречи с Владимиром Путиным. Однако он не уточнил, что именно имеется в виду под этими гарантиями, обсудив лишь общие принципы. Британский чиновник отметил, что Трамп признает необходимость американского участия в окончательном урегулировании конфликта.

Ограниченная поддержка и позиция по оружию

Какими бы ни были гарантии, Трамп четко дал понять, что США не будут поставлять оружие или войска непосредственно Украине. Зато Вашингтон готов продавать вооружение европейским странам, которые будут передавать его Киеву. По оценкам, эти поставки будут ограниченными, что может разочаровать тех, кто стремится к более решительным шагам для сдерживания России после завершения боевых действий.

Европейские и украинские чиновники отмечают, что Трамп учел их советы и стремится к прекращению огня, но они беспокоятся, что произойдет после его личной встречи с Путиным. Хотя Европа рассматривает варианты создания собственной коалиции сухопутных войск для защиты мирного соглашения, она хочет заручиться поддержкой США. Несмотря на предыдущую позицию к летальной помощи Украине, Трамп позволил Европе покупать американское оружие для Киева, чтобы усилить давление на Москву и побудить ее к переговорам.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп заявил, что пытался убедить российского лидера прекратить убийства мирного населения, однако эти усилия не дали результата.

Ранее мы также информировали, что Трамп предупредил, что в случае отказа Путина согласиться на прекращение боевых действий, Россия столкнется с решительными шагами со стороны США.